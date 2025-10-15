كيف أعلن عايض عن نفاد تذاكر حفل "ليلة عايض" بموسم الرياض؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - عبَّر الفنان عايض عن فرحته بإعلان نفاد تذاكر حفله، الذي جاء باسم "ليلة عايض" والإقبال الكبير على الحضور، وفيها يحيي الفنان أولى حفلات موسم الرياض بنسخته السادسة، وذلك يوم الجمعة على مسرح أبو بكر سالم بتاريخ 17 أكتوبر 2025.

وعلق وكتب عايض: " اللهم لك الحمد يا رب، ما تتخيلون فرحتي بحضوركم، وإن شاء الله تكون ليلة مميزة وننبسط فيها كلنا، شكراً معاليك على دعمك المستمر ويا رب نكون عند حسن الظن"، وأشار خلال منشوره إلى المستشار تركي آل الشيخ وشكره".

وكان عايض قد علق على إقامة أولى حفلات موسم الرياض والإعلان عنها بحساب المستشار تركي آل الشيخ، وكتب بحسابه على الإنستغرام حينها: "ببالغ الامتنان أتقدم بخالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه اللامحدود لقطاع الفن والترفيه ولجهود الهيئة العامة للترفيه التي تُبدع في كل موسم، متحمس كثيراً أشوفكم ضمن فعاليات موسم الرياض في 17 أكتوبر بمسرح أبوبكر سالم".

كما شاركت الشركة المنظمة للحفل بنش مارك بوستر الحفل، وأعلنت عن نفاد تذاكر حفل "ليلة عايض"، وعلقت وكتبت "نفدت التذاكر لـ"ليلة عايض"، موعودين بليلة راح تكون من أجمل الليالي، 17 أكتوبر الرياض مسرح أبو بكر سالم كونوا على الموعد".

@benchmarkksa نفدت التذاكر لـ #ليلة_عايضموعودين بليلة راح تكون من أجمل الليالي17 أكتوبر الرياض - مسرح أبو بكر سالم كونوا على الموعد#موسم_الرياض #بنش_مارك ‏#BigTime ‏#RiyadhSeason #عمو_زكي MEMORIZING - DJ DELACROIX & OXXED & Wintherduud MEMORIZING - DJ DELACROIX & OXXED & Wintherduud

آخر نشاطات الفنان عايض

أغنية "اشتقت" من كلمات رزان وألحان ياسر بو علي.

أغنية "شفتك اليوم" من كلمات العالية "شموخ" وألحان ياسر بوعلي.

أغنية "دون عذر" وأغنية "حبيبي رح" ومن كلمات عين وألحان راكان.

أغنية "جزيل الشكر" كلمات عوض نفاع وألحان راكان.

أغنية "ما طرالك" من كلمات عين وألحان راكان.

أغنية "كل ما حاولت" من كلمات خالد الكيادي وألحان راكان.

وكانت آخر نشاطات عايض الفنية طرحه للجزء الثاني من ألبوم2025 وهو عبارة عن 7 أغاني جاءت كالتالي:

أما أغاني ألبوم عايض 2025 الجزء الأول الذي طرحه مؤخراً فاحتوى على 7 أغانٍ أيضاً، وكانت مع نخبة من الشعراء والملحنين الذين تعاون معهم، وهي كالتالي:

الأغنية الأولى هي "سلام"، من كلمات فهد المساعد، وألحان ياسر بوعلي.

الأغنية الثانية هي "لا تعدون الليالي"، من كلمات قوس، وألحان سهم.

الأغنية الثالثة هي "ملامح غربتي"، من كلمات علي مساعد، وألحان ياسر بوعلي.

الأغنية الرابعة "طلعت أبيه"، كلمات عين، وألحان راكان.

أما الأغنية الخامسة فهي "أعتذر وأجيك"، من كلمات عين، وألحان راكان.

الأغنية السادسة هي "تخيل لو"، من كلمات يزيد بن خالد، وألحان راكان.

الأغنية السابعة "يا للأسف!"، من كلمات فارس فايح، وألحان راكان.

هذا وقد أحيا عايض حفلاً بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتحديداً قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية بتاريخ 2 أكتوبر 2025، ويعد أول حفل له بهذا المركز الثقافي.

اللهم لك الحمد يا رب 💚

ما تتخيلون فرحتي بحضوركم

وان شاء الله تكون ليلة مميزة وننبسط فيها كلنا

شكرا معاليك على دعمك المستمر ويارب

نكون عند حسن الظن 🇸🇦@Turki_alalshikh @RiyadhSeason

@Benchmark_ksa #موسم_الرياض_2025 https://t.co/cQRl7BoxBn — عايض يوسف | Ayedh yousef (@ay12dy) October 14, 2025

— عايض يوسف | Ayedh yousef (@ay12dy)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».