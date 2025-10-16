أول رد من محمد العروسي على اتهامات طليقته

رد محمد العمروسي على طليقته

موسم جديد من مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل "وتر حساس 2"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 02:11 مساءً - رد الفنان محمد العمروسي على اتهامات زوجته السابقة له بعدم تحمل مسؤولية أبنائه والإنفاق عليهم، وذلك من خلال صورة تجمعه بهم وبزوجته الفنانة مي فاروق ونجلها.نشر محمد العمروسي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،وكتب تعليقًا قال فيه "العائلة هى الكنز الحقيقي ليا ربنا يحفظكم من كل سوء"، واعتبر الكثير من متابعيه أن هذه الصورة رد غير مباشر على طليقته التي قامت برفع دعوى نفقة ضده.دعمت الفنانة مي فاروق موقف زوجها وكتبت تعليقًا قالت فيه " الله يحميهم ويباركلنا فيهم كلهم، شهادة حق كزوجه وأم انت رجل محترم وأب جميل ربنا يخليك لنا ونشوف ولادنا احسن الناس، ويبعد عني وعنك وعن ولادنا كم الأذي والغل والظلم اللي بنقابله امين يارب".ورد عليها العمروسي بتعليق كشف عن حبه وتقديره لها حيث قال "ربنا يخليكى لينا ياحبيبتى وانتى ربنا شاهد انك احسن ام وزوجه وحسبي الله ونعم الوكيل فى اللى يقول كلمه هى مش فينا".يُعرض حالياً لمحمد العمروسي مسلسل وتر حساس 2، وجاء هذا الموسم ليستكمل كشف الخيوط المعقدة للعلاقات الإنسانية: الغيرة، الخيانة، الانتقام، الحب، العائلة والصداقة؛ للتواصل مع جمهور واسع على مدار 45 حلقة.وتبدأ أحداث الجزء الثاني من "وتر حساس" بعودة "رشيد"، الذي يجسده محمد علاء، إلى وطنه ساعياً لاستعادة مكانته داخل العائلة، من خلال الزواج من ابنة عمه "فريدة"، التي تؤدي دورها غادة عادل. ومع مرور الوقت، تكتشف فريدة أسرار صراع قديم بين زوجها ووالدها؛ فتشتعل الخلافات داخل العائلة. وتزداد الأحداث توتراً مع خروج كاميليا، التي تقدّمها إنجي المقدم، من السجن؛ لتتحول القصة إلى مواجهة تمزج بين الحب والانتقام.ينضم إلى أبطال الجزء الثاني من المسلسل، النجمة غادة عادل، بالإضافة إلى نجوم الجزء الأول: محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، وتميم عبده. كما يشهد الموسم الثاني انضمام أربعة نجوم جدد: كمال أبورية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وإلهام وجدي. ويشارك أيضاً في العمل نخبةٌ من الفنانين الذين أسهموا في نجاح الجزء الأول. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

