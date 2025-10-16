تكنولوجيا: RedMagic 11 Pro ببطارية 8000 ملي أمبير وكاميرا أسفل الشاشة وتبريد سائل في طريقه إلى أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Nubia لإطلاق هاتفيها RedMagic 11 Pro وRedMagic 11 Pro+ رسميًا في الصين يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر، بينما أكدت Nubia Europe أن الهاتف سيصل أيضًا إلى الأسواق الأوروبية قريبًا، رغم عدم تحديد موعد الإطلاق هناك بعد.

يحتفظ RedMagic 11 Pro بعدد من المزايا المميزة من الجيل السابق، أبرزها الكاميرا الأمامية ومستشعر البصمة المدمجان أسفل شاشة AMOLED، مما يمنحه تصميمًا خاليًا من الفتحات أو النتوءات.

كما حصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الماء، رغم احتوائه على مروحة تبريد نشطة. الجديد هذه المرة هو إضافة نظام تبريد مائي في النسخة الأعلى، لتعزيز كفاءة تبريد معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 وتحسين الأداء أثناء الاستخدام المكثف.

يُتوقع أن يقدم RedMagic 11 Pro أداءً استثنائيًا في الألعاب، حيث زوّدته Nubia بأزرار كتف حساسة للمس وبطارية ضخمة بسعة 8000 ملي أمبير، وهي السعة نفسها التي جاءت في الجيل السابق،

ومن المرجح أن تُحافظ عليها النسخة الأوروبية أيضًا. أما الجديد في هذا الإصدار فهو دعم الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 80 واط.

ونشرت Nubia بالفعل أولى العينات المصوّرة التي تُبرز أداء الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.88 مع ميزة التثبيت البصري OIS. ومن المنتظر أن تُكشف باقي التفاصيل، مثل سطوع شاشة AMOLED، خلال حدث الإطلاق الرسمي يوم الجمعة.

