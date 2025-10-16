تأجيل عرض مسلسل بنات البومب بشكل مفاجئ.. ما القصة؟

فيصل العيسى: "بنات البومب" سيُعرض في وقتٍ لاحق

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 02:11 مساءً - كشف الفنانعن تأجيل عرض مسلسل، الذي كان مُقررًا انطلاق أولى حلقات اعتبارًا من أمس الأربعاء 15 أكتوبر، حيث جاء ذلك بشكلٍ مفاجئ، ولأسبابٍ غير واضحة، بينما لم يتحدد الموعد الجديد بعد.وكتب فيصل العيسى، عبر حسابه على منصة "X"، "جمهورنا الغالي، أنتم أساس العمل وسر نجاحه ..أود إبلاغكم بتأجيل عرض العمل إلى وقتٍ لاحق، وراح أبلغكم بالموعد الجديد قريبًا.. وكل تأخيرة فيها خيرة بإذن الله". — فيصل العيسى (@faisalalesaa)المسلسل الذي كان مُقررًا عرضه اعتباراً من أمس الأربعاء، عبر قناة STC، بطولة عدد من الفنانات السعوديات، منهن: هيلدا ياسين، مريم عبدالرحمن، روان الخالد، نجود أحمد، جبران الجبران، العنود عبدالحكيم، شروق سالم، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة. والعمل تأليف عبدالله الوليدي، ومريم عبدالرحمن، وعبدالله العيسى. وإخراج سمير عارف. وإشراف عام فيصل العيسى. وإنتاج روتانا خليجية.وكان المخرج سمير عارف، كشف عن الإعلان الرسمي لمسلسلحيث تضمّن مطاردات وصراعات وغموضاً كبيراً من أبطال العمل؛ فضلاً عن مواقف حياتية مختلفة من واقع الشارع السعودي، في عالم أقرب إلى "شباب البومب"، لكن من منظور نسائي بحت، وبشكلٍ معاصر حديث، في بيئات متنوّعة، سواء على مستوى الحياة الأسرية، أو العملية وكذلك المدرسية بين الطالبات وغيرها.يذكر أنّ فيصل العيسى، أحد نجوم "شباب البومب"، والمشرف العام على التجرِبة التليفزيونية الجديدة، والذي سيظهر كضيف شرف أيضاً، روّج للمسلسل الجديد، عبْر حسابه على منصة "X"؛ حيث نشر البرومو الرسمي للعمل، وعلّق عليه بقوله: "بعد النجاحات المستمرة طوال هذه السنوات، وبدعم ومتابعة جمهورنا الذي لطالما كان مصدر شغفنا وطاقتنا. نقدّم لكم مسلسلاً جديداً (بنات البومب) وهو نتاج فكرة نشأت من قلب (شباب البومب). من إنتاج قناة روتانا خليجية".وأكّد أنّ المسلسل الجديد لن يكون بدايةً لنهاية مشروع "شباب البومب"، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً على مستوى الدراما الخليجية بأجزائه الـ13؛ إذ سيكون هناك جزءٌ جديد ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026. قائلاً: "استمرار (شباب البومب) في رمضان، إن شاء الله".— فيصل العيسى (@faisalalesaa)