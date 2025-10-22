بالصّور- جيجي وبيلّا حديد حافيتا القدمين في حفل زفاف شقيقتهما ألانا

قالت جيجي وبيلا حديد “نعم” لإطلالتَين غير تقليديّتَين كوصيفتَي شرف في زفاف شقيقتهما غير الشّقيقة ألانا حديد.

فبعد انتهاء جدول عملهما المزدحم في عروض الأزياء بمدينة نيويورك، سافرت الشّقيقتان إلى لوس أنجلوس للاحتفال بزفاف ألانا إلى المنتج الحائز جائزة “إيمي” روس ويليامز.

وبحسب ما أكّده ممثّل العروس لمجلّة PEOPLE، أقيمت المراسم يوم السّبت الثّامن عشر من أكتوبر في منزل والدهنّ محمّد حديد الخاصّ.

اختارت ألانا إطلالة مميّزة في يومها الكبير، إذ ارتدت فستانًا من تصميم فيفيان ويستوود، ومجوهرات من دورسي، وخاتمًا ذهبيًّا مصمّمًا خصّيصًا لها من صوفيا كامن. أمّا وصيفاتها، ومن بينهن جيجي وبيلا وشقيقتهنّ غير الشّقيقة مارييل، فكانت لهنّ حريّة اختيار إطلالاتهنّ بأنفسهنّ، وفق ما ذكرت مجلة Vogue البريطانيّة.

جيجي (ثلاثون عامًا) وبيلا (تسعة وعشرون عامًا) وأنور حديد هم أبناء محمد حديد من زوجته الثّانية السّابقة يولاندا حديد، بينما وُلدت ألانا ومارييل من زوجته الأولى ماري باتلر الّتي حضرت أيضًا حفل الزّفاف. ولهم أخت غير شقيقة أخرى تُدعى إيدان نيكس، أنجبها محمد من تيري هاتفلد دول.

ارتدت بيلا فستانًا أنثويًّا انسيابيًّا بتصميم مفتوح عند الصّدر وتفاصيل مطويّة على الصّدر، مع شقّ جانبيّ عالٍ في تنّورته الطّويلة المتدرّجة. أمّا جيجي فاختارت فستانًا طويلًا برقبة عالية وأكمام منسدلة، زيّنته بأساور ذهبيّة عريضة.

ولم تقتصر تناغماتهما على الأزياء فحسب، بل شملت الإطلالة الجماليّة أيضًا؛ إذ تركتا شعرهما الأشقر منسدلًا بتسريحة طبيعيّة مع مكياج ناعم، وقرّرتا الظّهور حافيتَي القدمَين لاستعراض طلاء أظافرهما الأبيض.

أمّا شقيقهما أنور (ستّة وعشرون عامًا) الّذي اختارته ألانا ليكون “رجل الشّرف” بحسب مجلة Vogue، فقد ارتدى بذلة رماديّة أنيقة.

جاء حضور جيجي وبيلا لحفل الزّفاف بعد أيّام فقط من مشاركتهما في عرض فيكتوريا سيكريت ٢٠٢٥ إذ عادتا كـ”ملائكة” ضمن العارضات الأساسيّات، وقدّمتا إطلالات لافتة بأجنحتهما المميّزة وعضلات بطنَيهما المشدودة، خلال العرض الّذي بُثّ مباشرة في الخامس عشر من أكتوبر.

ورغم أنّ ألانا تحمل اسم حديد مثل شقيقاتها الشّهيرات، فإنّها كوّنت لنفسها مسيرة مهنيّة مميّزة في المجال الفنّيّ عبر شركتها Watermelon Pictures، وهي شركة لإنتاج وتوزيع الأفلام.