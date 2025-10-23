ياسمين صبري ومعتصم النّهار يلفتان نظر المخرج العالميّ مايكل إدواردز” وهذا ما قاله

في خطوة لافتة، نشرت الشّركة المنتجة لفيلم “نصيب”، فيديو مصوّرًا (بالصّوت والصّورة) للمخرج والمنتج العالميّ مايكل إدواردز، صاحب شركة (MPE\ Films) ومخرج أفلام عالميّة مثل (Black\ Panther\ WW2) و (Murder\ 10)، وهو يوجّه تهنئة خاصّة وحارّة لصاغة الفيلم بمناسبة بدء تصوير العمل. (http://www.instagram.com/p/DQGtkbSjQmW/)

تداولت الفيديو صفحات الشّركة المنتجة وقدّم فريق عمل الفيلم رسالة دعم وتشجيع من “إدواردز”، إلى جميع المشاركين في العمل من بينهم الممثّلة ياسمين صبري والممثّل معتصم النّهار وغيرهما.

كما أعرب فيها عن تمنّياته بالنّجاح للفيلم الّذي انطلق تصويره مؤخّرًا في مدينة الغردقة.

من جانبه أعرب ​معتصم النّهار، عن سعادته الغامرة بالتّهنئة الّتي نشرها بدوره عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”.

نذكر أنّ فيلم “نصيب”، من تأليف أحمد عبد الفتّاح وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج كامل أبو علي انطلق تصويره مؤخّرًا في “الغردقة” وسط توقّعات بأن يكون من أبرز الأعمال السّينمائيّة المنتظرة في العام الجديد.