ديدي واجه تهديدًا بالقتل داخل سجنه في نيويورك

كشف أحد أصدقاء مغنّي الراب الأميركيّ شون “ديدي” كومز عن لحظات رعب عاشها الأخير خلف القضبان، حين تعرّض لتهديد خطير داخل أحد أكثر مراكز الاحتجاز خطورة في الولايات المتّحدة.

وبحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانيّة عن تشارلوتشي فيني، صديق ديدي المقرّب منذ أكثر من ثلاثين عامًا، فإن أحد السّجناء في مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين (MDC) اقتحم زنزانة كومز ووضع سكّينًا بدائيّ الصّنع على رقبته.

وقال فيني واصفًا الحادثة بأنها كانت قريبة من أن تتحوّل إلى مأساة: “استيقظ ووجد السّكين على رقبته. لا أعرف ما إذا كان قد تمكّن من صدّ المهاجم أو أنّ الحرّاس تدخّلوا، لكن ما أعرفه هو أنّ ذلك حدث بالفعل.”

وأضاف فيني أنّ ما جرى لم يكن اعتداءً عشوائيًّا، بل رسالة تهديد مقصودة، قائلًا: “لو كان المهاجم يريد قتله لفعلها في ثانية واحدة. ما حدث كان إنذارًا: المرّة المقبلة قد لا تكون محظوظًا. كلّ شيء في السّجن قائم على التّخويف، لكن ذلك لن يؤثّر في شون، فهو من هارلم.”

تُسلّط الحادثة الضّوء على الظّروف القاسية داخل مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين الّذي يُعرف باكتظاظه ونقص حراسه وانتشار الأسلحة المصنّعة يدويًّا. ويقضي ديدي هناك أكثر من عام من حكم بالسّجن مدّته خمسون شهرًا بعد إدانته في قضايا مرتبطة بالدّعارة.

وخلال المحاكمة، كان محامي الدّفاع براين ستيل قد حذّر من أنّ مغنّي الرّاب يواجه تهديدات حقيقيّة من سجناء آخرين، مشيرًا إلى أنّ أحدهم حاول سابقًا الوصول إليه بسكّين صغيرة “لكسب الشّهرة داخل السّجن” من خلال إيذاء نزيل مشهور.

أمّا فيني، فيؤكّد أن تلك التّحذيرات لم تكن مبالغات قانونيّة، بل واقعًا ملموسًا، وأنّ صديقه أصبح هدفًا بسبب شهرته وحجم الحسد الّذي يثيره بين السّجناء.

في أعقاب الحادثة، قدّم محامو ديدي طلبًا إلى القاضي أرون سوبرامانيان لنقله إلى سجن “FCI Fort Dix” منخفض الحراسة في ولاية نيوجيرسي، إذ يمكنه الحصول على برامج علاج من الإدمان وزيارات عائليّة في بيئة أكثر أمانًا.

ويرى فيني أنّ هذا النّقل سيكون بمثابة طوق نجاة، قائلًا إنّه يعيش في قلق دائم منذ علمه بالتّهديدات: “شون لا يريد أن يقلق عائلته، لذا يُخفي عنهم الكثير. لكن عندما تكون متّهمًا بقضايا ذات طابع جنسيّ، فالسّجن مكان خطير. السّجناء يأخذون الأمور على محمل شخصيّ، كأنّها طالت أمّهاتهم أو بناتهم، ويحاولون تطبيق ما يسمّونه “عدالة السجون”. ونحن لا نتحدّث هنا عن شخص عاديّ… نحن نتحدث عن ديدي.”