صدمة بعد وفاة نجمة مسلسل “9-1-1: Nashville”عن عمر ثلاثة وعشرين عامًا

رحلت الممثّلة إيزابيل تايت، نجمة مسلسل “9-1-1: Nashville”عن عمر ناهز الثّلاثة والعشرين عامًا.

وبحسب نعيٍ نُشر من قِبل دار جنازات محلّيّة، توفّيت تايت في التّاسع عشر من تشرين الأوّل/أكتوبر. وكانت قد تخرّجت حديثًا من جامعة ولاية تينيسي الوسطى، ولعبت على أوّل دورٍ تمثيلي في مسيرتها في مسلسل 9-1-1: Nashville قبل وفاتها.

يوم الخميس الثّالث والعشرين من تشرين الأوّل/أكتوبر، أعلنت وكالة المواهب الّتي تمثّلها، The McCray Agency، عبر منشورٍ في خاصّيّة القصص على “إنستغرام” عن صدمتها بوفاة تايت. وكشفت أنها توفيت بسبب نوعٍ نادر من مرض شاركو-ماري-توث (Charcot-Marie-Tooth). وأضافت الوكالة أنّها “رحلت بسلام” في التّاسع عشر من أكتوبر، وأنّ عائلتها “تطلب احترام خصوصيّتها خلال هذا الوقت الصّعب والمفاجئ”.

ووفقًا لجمعية شاركو-ماري-توث (CMTA)، فإنّ المرض “اضطراب نادر يصيب أنظمة وأعضاء متعدّدة في الجسم، ويسبّب أعراضًا تقدّميّة مدى الحياة، تشمل ضعفًا وضمورًا في عضلات الذّراعين والسّاقين، وفقدانًا للإحساس، ومضاعفاتٍ أخرى.” وتوضح الجمعية أنّ “هذه الأعراض تؤدي غالبًا إلى صعوبات في التّوازن والمشي واستخدام اليدين وأداء الأنشطة اليوميّة.”

وأرفقت وكالة McCray رابطًا للتّبرّع للجمعيّة، مشيرةً إلى أنّه “بدلًا من إرسال الزّهور، تطلب العائلة تقديم التّبرعات لذكرى إزي (Izzy) عبر الرّابط ذاته.”

يُذكر أنّ أسطورة موسيقى الكانتري آلان جاكسون كان قد شُخِّص بالمرض نفسه في عام ٢٠٢١. جاكسون، البالغ من العمر سبعة وستّين عامًا، كان قد أعلن خططه للتّقاعد من العروض الفنّيّة بسبب المرض، على أن يكون آخر حفلاته في حزيران/يونيو ٢٠٢٦.