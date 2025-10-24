منتدى الأفلام السعودي 2025 يسلّط الضوء على تنوع التجارب السينمائية وتعزيز الشراكات الدولية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - يواصل منتدى الأفلام السعودي المقام في الرياض تحت شعار "لقاء يغيّر المشهد" فعالياته لليوم الثاني، مستضيفًا ورش العمل والأنشطة المتنوعة، التي شارك فيها نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والمبدعين في القطاع السينمائي، وذلك من أجل تسليط الضوء على سبل تطوير الصناعة واستعراض التجارب المحلية والدولية في مختلف مجالاتها.

وكانت أولى فعاليات اليوم الثاني من المنتدى جلسة حوارية حملت اسم "المجموعات الأرشيفية الخاصة: هوية وذاكرة"، استهدفت الجلسة تسليط الضوء على الدور المحوري للأرشيفات الفردية والمؤسساتية في حفظ التاريخ الثقافي وتوثيق المشهد السينمائي السعودي، كما استعرضت تجارب المؤسسات والأفراد في بناء الذاكرة البصرية للسينما المحلية.

من المؤسسات التي شاركت في الجلسة دارة الملك عبدالعزيز بحضور مستشارة الدارة الدكتورة مها آل خشيل، والمشرفة على أرشيف ابن حتّان الفوتوغرافية إلهام الدوسري، والمدير العام للأرشيف الوطني في هيئة الأفلام عبدالله العبدالله، وKavita Prasad المديرة التنفيذية لشركة Prasad Corporation، وأدارت النقاش الباحثة شوق البرجس من معهد الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن.

فعاليات اليوم الثاني من منتدى الأفلام السعودي

وحسب ما ذكر في وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد شهدت فعاليات اليوم الثاني جلسة أخرى بعنوان "المناطق السعودية: وجهات سينمائية"، استهدفت حلقة نقاش خاصة تدور حول تنوع البيئات في مناطق المملكة ودورها في تمكين صناعة الأفلام، كما سلطت الضوء على المبادرات الناشئة والتجارب المتقدمة في جذب الإنتاجات العالمية، ومن أبرز الأسماء التي شاركت في الجلسة Phillip Jones الرئيس التنفيذي للسياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر آل عبدالجبار، والمدير العام للإدارة العامة للثقافة والفنون في الهيئة الملكية لمدينة الرياض محمد عبيدالله، وأدارها المقدم والممثل ياسر السقاف.

أما جلسة "الشراكات: مستقبل صناعة السينما السعودية"، فقد شهدت بحث آليات الإنتاج المشترك بين المؤسسات المحلية والدولية، وتبادل الخبرات التي تسهم في تطوير البنية التحتية للصناعة وتعزيز حضورها عالميًا، بمشاركة Amanda Nevill المستشارة الاستراتيجية للصناعات السينمائية والتلفزيونية الدولية، وThomas McGrath رئيس مجلس إدارة شركة ILP Theatrical، وأدارت الجلسة الباحثة شوق البرجس.

وفي إطار الاهتمام بالتعليم السينمائي من أجل بناء الكفاءات الوطنية في وجود برامج تعليمية متخصصة تسهم في رفع مستوى الاحترافية انطلقت جلسة "البرامج الأكاديمية: الانطلاقة إلى عالم الاحتراف"، وشارك في الجلسة Anne Carlisle خبيرة تعليم الفنون والثقافة، وNeil Peplow مدير قسم التعليم في الإعلام، ورئيسة قسم الفنون الأدائية بجامعة الملك سعود، الدكتورة أحلام الرويلي، فيما أدارت الجلسة المخرجة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مها الساعاتي.

صناع الشاشة السعودية

وفي جلسة فريدة من نوعها استضافت المبدعين السعوديين في مجال السينما ناقشت جلسة "صناع الشاشة السعودية" تجاربهم في بناء منظومة إنتاج احترافية وشراكات دولية في صناعة السينما، وحضر الجلسة المنتج طلال العنزي الرئيس التنفيذي لشركة بلاك لايت وبيت الكوميديا، والمؤسس الشريك لشركة Ideation Studios أيمن جمال، والرئيس التنفيذي لشركة SPT هاجر النعيم، وأدار الجلسة الإعلامي سامي جميل.

أما في حال أردت أن تستكشف كل ما يخص عالم توزيع الأفلام وقنوات العرض وشباك التذاكر، فقد تناولت جلسة "الإنتاجات الأصلية في منصات البث الرقمية والتقليدية" ذلك تفصيليًا في ظل التحول نحو المنصات الحديثة، بمشاركة Jun Bang الرئيس التنفيذي لشركة CJ 4D PLEX، وYoung Seok Nam الرئيس التنفيذي لشركة ميغابوكس، وAdon Quinn الرئيس التنفيذي لشركة موفي، وأدارت الجلسة المقدمة ومؤسسة Discussions media لمى الحموي.

وجمعت جلسة "الهيئات السينمائية: آفاق التعاون للإنتاج المشترك" قيادات سينمائية من مختلف الدول لبحث مسارات التعاون وتبادل الخبرات وتنسيق الحوافز لتسريع الإنتاجات المشتركة، بمشاركة Julien Ezanno مستشار الشؤون الثنائية في المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، وAnnie Murray الرئيسة التنفيذية لهيئة الأفلام النيوزيلندية، وأدارتها الإعلامية فاطمة فهد.

وفي ختام اليوم الثاني من جلسات المنتدى، حرصت جلسة "كيف أعادت التقنية كتابة المشهد السينمائي"، على مناقشة آلية إسهام التقنيات الحديثة في رفع جودة الإنتاج وتقليص الوقت والتكاليف، وتسهيل الوصول إلى أدوات ما بعد التصوير باحترافية عالية، بمشاركة Christian Richter المدير التنفيذي لشركة RRI، وكندة إبراهيم المديرة الإقليمية للعمليات في تيك توك بالشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وRasha Ali مديرة إدارة الإنتاج الخليجي في مجموعة MBC / منصة شاهد، وأدارت الجلسة المقدمة لمى الحموي.

أهداف تدشين منتدى الأفلام السعودي

تمكين الشركات المحلية وصنّاع الأفلام، وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات محليًا ودوليًا.

توفير منصة لتبادل الخبرات بين محترفي الصناعة.

إبراز مكانة المملكة كمركزٍ إقليمي لصناعة السينما.

تعزيز حضور المملكة في المشهدين الثقافي والاقتصادي العالمي.

تابعي أيضا مسك للفنون شريكٌ فني في منتدى الأفلام السعودي 2025 بالرياض

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب الخليج 365 على منصة إكس