أجر كنان أميرزالي أوغلو الخياليّ في مسلسله الجديد حديث الصّحافة التّركيّة

تصدّر الممثّل التّركيّ كنان أميرزالي أوغلو العناوين بعدما كشفت وسائل إعلام تركيّة عن أجره الخياليّ في مسلسله الجديد، والبالغ أربعة ملايين و250 ألف ليرة تركيّة عن كلّ حلقة.

المسلسل الّذي تبدأ عمليّات تصويره خلال أسبوع واحد فقط، من المقرّر أن يُعرض في نهاية شهر نوفمبر، ويُعدّ من أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم الجديد.

وقد أعلنت شركة الإنتاج رسميًّا عن انضمام الممثّلة عفراء ساراتش أوغلو إلى البطولة أمام كنان، لتمثّل شخصيّة شاغلا، المحامية الشّابّة والطموح الّتي تدخل حياة دوغان، الطبيب الجرّاح الّذي يلعب دوره كنان، بعدما يعود إلى عائلته لحضور زفاف شقيقته بعد سنوات من القطيعة، لتبدأ سلسلة من الأحداث الدّراميّة المتشابكة.

الصّحفيّة بيرسين علّقت على فارق العمر بين النّجمَين، معتبرة أنّه مناسب ضمن الإطار الدّراميّ للقصّة، إذ إنّ شخصيّة كنان تمثّل طبيبًا ناضجًا يتحمّل مسؤوليّات كبيرة، فيما تمثّل عفراء دور شابّة في بداية مسيرتها المهنيّة.

يُذكر أنّ العمل سيجمع عفراء ساراتش أوغلو مجدّدًا بالممثّل ديرين بولات بعد نجاحهما معًا في مسلسل “الطائر الرّفراف”، وهذا ما زاد من حماسة الجمهور لمتابعة هذا الثّنائي في حبكة جديدة ومليئة بالتّطوّرات.