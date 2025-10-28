هيئة الأفلام تطلق الدليل الإرشادي للملكية الفكرية لقطاع الأفلام بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 05:13 مساءً - أطلقت هيئة الأفلام السعودية الدليل الإرشادي للملكية الفكرية لقطاع الأفلام، الذي أعدّته بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بوصفه أداة عملية تُسهم في رفع الوعي بحقوق الممارسين في القطاع، وتعزز إدراكهم لمختلف الجوانب التي تتيحها أنظمة الملكية الفكرية في المملكة.

الدليل الإرشادي للملكية الفكرية لقطاع الأفلام

يتناول الدليل الإرشادي للملكية الفكرية لقطاع الأفلام، الذي أعدّته هيئة الأفلام بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية مجموعة من الحقوق المتصلة بصناعة الأفلام، من أبرزها حق المؤلف على نصوص الأفلام والمصنفات السمعية البصرية، والحقوق المجاورة الخاصة بفناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية ومنصات البث، إلى جانب العلامات التجارية المرتبطة بالهوية التسويقية للأعمال، وبراءات الاختراع الخاصة بالتقنيات السينمائية وأدوات الإنتاج والعرض، إضافة إلى النماذج الصناعية في الأزياء والديكورات والمجسمات الفنية ذات الطابع الإبداعي، والأسرار التجارية المتعلقة بالأساليب الإنتاجية والابتكارات ذات القيمة الاقتصادية.

وإلى جانب التوعية بالحقوق؛ يهدف الدليل إلى ترسيخ ثقافة الإبداع وحماية رأس المال الفكري، وتحفيز الاستثمار في الصناعة السينمائية الوطنية، وتهيئة بيئة إنتاجية متوازنة تمكّن صُنّاع الأفلام من تحويل أفكارهم إلى قيمة اقتصادية مستدامة، تسهم في تعزيز تنافسية المملكة في المشهد السينمائي الإقليمي والعالمي، وللاطلاع والتعرف أكثر عن الدليل، يرجى زيارة الموقع الرسمي.

بالتزامن مع منتدى الأفلام السعودي 2025، أطلقت هيئة الأفلام دليل خدماتها الذي يُجسّد أحد محاور تحولها الإستراتيجي نحو تمكين صناعة السينما السعودية، عبر منظومة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات صُنّاع الأفلام والمستفيدين محليًا ودوليًا. pic.twitter.com/6VRFs8p4Mj — هيئة الأفلام (@FilmMOC) October 26, 2025

منتدى الأفلام السعودي

— هيئة الأفلام (@FilmMOC)

جاء الإعلان خلال منتدى الأفلام السعودي في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الأفلام تحت شعار "لقاءٌ يغيّر المشهد" في الفترة 22 – 25 أكتوبر 2025، ويُعد المنتدى منصة متكاملة تجمع الركائز الأساسية والجهات ذات العلاقة بصناعة الأفلام، وتشكل مساحة تلتقي فيها الرؤى والطموحات من داخل المملكة وخارجها. وتهدف هيئة الأفلام من خلال إقامة المنتدى إلى تمكين الشركات المحلية، وصنّاع الأفلام، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات محليًا ودوليًا، إلى جانب توفير منصة لتبادل الخبرات بين محترفي الصناعة، وإبراز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا لصناعة السينما.

في سياق منفصل: منتدى الأفلام السعودي 2025 يختتم فعالياته بأكثر من 40 جلسة حوارية

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب الخليج 365 على إكس