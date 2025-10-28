هيلدا خليفة تحتفل بيوم ميلاد ابنتها سيينا بصور وذكريات مميزة من طفولتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - احتفلت الإعلامية هيلدا خليفة مقدمة برنامج "ستار أكاديمي" الشهير وبرنامج تلفزيون الواقع: "قسمة ونصيب: الأسد الحقيقي"، بيوم ميلاد ابنتها سيينا مدبر الـ19 حيث قامت بنشر ألبوم من الصور على حسابها على إنستغرام لابنتها سيينا من مراحل مختلفة من طفولتها تحمل كل واحدة منها ذكريات مميزة وجميلة وصولًا إلى مرحلة شبابها في الوقت الراهن حيث بدت سيينا شابة جميلة تحمل الكثير من ملامح الشبه بوالدتها لاسيما لجهة الشعر والضحكة المميزة والقوام الرشيق.

هيلدا خليفة تنشر مجموعة من الصور جمعتها بابنتها

وكان لافتًا أن مقدمة البرامج هيلدا خليفة استهلت مجموعة الصور هذه بصورة طريفة جمعتها بابنتها سيينا مدبر من مرحلة طفولتها التي كانت تضع خلالها نظارات والدتها الشمسية وهما تضحكان وترفعان شارة النصر. بالاضافة لصور أخرى لسيينا من طفولتها ومنها وهي نائمة على السرير وأخرى وهي ترتدي فستانًا ورديًا وترقص، وصولًا لصور لسيينا من الوقت الراهن. وكانت كل صورة من هذه الصور تحمل ذكرى مميزة لدى الأم هيلدا خليفة التي علقت على الصور بكلمات مؤثرة تعبر من خلالها عن مدى حبها لابنتها سيينا مدبر وكتبت "تنبيه بمناسبة يوم ميلاد الفتاة. يوم ميلاد سعيد للشمس المشرقة... أحبك يا صغيرتي سيينا مدبر". وقد انهالت التعليقات المهنئة لسيينا بيوم ميلادها من متابعي والدتها وزملائها في الوسط الإعلامي ومنهم المذيعة والفنانة إيميه صياح متمنين لها يوم ميلاد سعيد ودوام الصحة والتألق والنجاح.

يذكر أن المذيعة هيلدا خليفة قد تزوجت في العام 2001 من رجل الأعمال اللبناني مارك مدبر، ورزقت منه بابنها شون في عام 2003 وابنتها سيينا في عام 2006.

هيلدا خليفة مميزة في الموريكس دور وحفل ملكة جمال لبنان 2025

على صعيد آخر، خطفت الإعلامية هيلدا خليفة الأنظار خلال تقديمها مؤخرًا حفل ملكة جمال لبنان للعام 2025 - والذي فازت خلاله بيرلا حرب باللقب- بإطلالتها الرائعة بفستان باللون البنفسجي وتسريحة الشعر الطويل المنسدل على كتفيها وماكياج ناعم أبرز جمالها. وتتميز هيلدا خليفة بطريقتها العفوية والمليئة بالحماسة والحيوية بالتقديم على المسرح التي لطالما عرفت بها طيلة مسيرتها الإعلامية سواء في برنامج "ستار أكاديمي" على مدار جميع دوراته أو في حفلات ملكات جمال لبنان وحفلات "الموريكس دور" والتي تجذب المشاهدين من خلالها ويتفاعلون معها.

وكانت الإعلامية هيلدا خليفة فازت مؤخرًا في الحفل الـ25 للموريكس دور بجائزة "موريكس تكريمي لإعلامية لبنانية متميزة". وجاءت إطلالتها مشعة في الحفل بفستان باللون الأخضر الفاتح وأشاعت الفرح والحيوية أثناء صعودها إلى المسرح لتسلم جائزتها. وكان لافتًا مرافقتها لبعض الوقت مقدم الحفل الفنان ومقدم البرامج وسام حنا تقديم فقرات من الحفل. وقد أهدت هيلدا خليفة الجائزة للجمهور الذي رافقها منذ بدايتها ووجهت له رسالة على المسرح معتبرة أنه السبب الرئيسي بنجاحها وأنه منحها معنويات وعزز ثقتها بنفسها.

