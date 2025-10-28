أول ظهور لـ عبير صبري وأحمد عبد العزيز في كواليس مسلسل البخت

كيف ظهر أحمد عبد العزيز وعبير صبري في "البخت"؟

مسلسل "البخت"

"البخت" أول أعمال عبير صبري بعد انفصالها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 08:05 مساءً - كشفت الفنانة، عن الصورة الأولى من كواليس مسلسل "البخت" التي ستُنافس به في موسم، حيث ستخوض تجربة فنية مختلفة، تحمل جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق.ونشرت عبير صبري، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات"إنستغرام"، صوراً تجمعها بالفنان، من كواليس مسلسل "البخت" حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية زوجته وتجمعها العديد من المواقف المثيرة، بينما يُجسد هو شخصية رجل أعمال ولديه مجموعة من الشركات.ويظهر الثنائي في المسلسل بـ"لوك" جديد ومختلف تماماً عن أعمالهما الفنية السابقة، إذ تعتمد "عبير" على تسريحة شعر مميزة، بينما يبتعد أحمد عبد العزيز عن الجلباب البلدي واللهجة الصعيدية، وهي التيمة التي تميز بها في عددٍ كبير من أعماله.مسلسل "" يضم عدداً كبيراً من الفنانين، إلى جانب أحمد عبد العزيز وعبير صبري، منهم أحمد وفيق، نسرين أمين، هالة فاخر، حسين فهمي، وآخرون، العمل تأليف حسام موسى، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج معتز حسام، ومن المُقرر عرضه عبر قناة "أبو ظبي" في موسم مسلسلات رمضان 2026، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي مثير.ويُعد "البخت" أول أعمالبعد انفصالها عن رجل الأعمال أيمن البياع، نهاية يونيو الماضي، وذلك بعد زواج دام 7 سنوات، حيث تم الانفصال في هدوء تام وباحترام متبادل بين الطرفين.وكتبت عبير آنذاك عبر حسابها على "إنستغرام": "أعلن انفصالي عن زوجي بعد سبع سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم، وأتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة"، وأضافت موجهة حديثها لجمهورها ومحبيها: "محبتكم دائماً مصدر أمان لي وقوة.. عبير صبري".

عبير صبري تستأنف تصوير "زمالك بولاق" قريباً

وفي سياقٍ آخر، تستأنفخلال الأسابيع المقبلة، تصوير مشاهدها في مسلسل "زمالك بولاق" المكون من 15 حلقة، والذي تتقاسم بطولته مع خالد الصاوي، وباسم سمرة، وتجسد خلال الأحداث شخصية سيدة متزوجة من خالد الصاوي، العمل يشارك في بطولته إنتصار، تيام مصطفى قمر، وهو من تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».