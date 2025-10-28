أول تعليق لـ فريدة سيف النصر بعد غيابها عن عزاء شقيقها.. ماذا قالت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 08:05 مساءً - تعيش الفنانة فريدة سيف النصر، حالة من الحزن والصدمة بعد رحيل شقيقها الكابتن "بدر الدين جلال سيف النصر"، يوم الأحد الماضي، بعد صراعٍ قصير مع المرض، حيث تغيبت عن العزاء والتواجد بين أفراد العائلة لاستقبال المعزين، أمس الإثنين، بمسجد عمر مكرم بالقاهرة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول الغياب المفاجئ.

سبب غياب فريدة سيف النصر عن عزاء شقيقها

غياب فريدة سيف النصر، جاء بسبب تعرضها لأزمة صحية حالت دون حضورها مراسم العزاء، وذلك حسبما قال ابنها "محمد" في تصريحات تلفزيونية، ورغم تلك الوعكة إلا أنها كشفت عن حجم الحزن الذي يُسيطر عليها لرحيل شقيقها.

أول تعليق بعد غيابها

وفي أول تعليقٍ لها، بعد غيابها عن عزاء شقيقها، حرصت فريدة على توجيه الشكر والتقدير، لكل من ساندها في ذلك المصاب الأليم، حيث كتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "أخي وروحي غابت الصوره، ولكن الذكرى في القلوب محفورة، شكراً لكل من واسانا وعزانا في الغالي عِشرة عمري ابن أمي وأبويا بدر الدين جلال سيف النصر.. شكراً للمقربين منّي ومن قلبي أصدقاء أفتخر بهم عشرة عمر ومثلنا من كل الجوانب والاتجاهات والمبادئ.. شكراً دكتور أشرف زكي، يحيى الفخراني، إيهاب فهمي، المُذيعة سهير جودة، روجينا، مي كساب، مدحت تيخا، أحمد مرتضى منصور، شكراً لكل الصحافيين والأصدقاء والأهل وأهل العجوزه الكرام والمُعزيين من أهالي البلد".

وتابعت: "شكراً ابني الغالي محمد أسامة الشافعي وزوجته الغالية وأهلها جميعاً عائلتنا الثانية.. شكراً لزوجة أخي وأهلها وابناءه جميعاً.. وشكراً لوالد ابني اللواء أسامةالشافعي.. والله شكراً.. الفاتحة لروح أخي الطيبة.. والليستة كبيرة لن أستطيع ذكرها فعذراً وشكراً".



الصدمة تُسيطر على كلمات فريدة سيف النصر

وأكملت: "لا ضمانات ولا إثباتات إننا على الأقل كنا هنا إلا لو حد افتكر، أو شوية صور هيقدموا أو يترموا بعدين.. هو حلم أو كابوس مش فاهمة، إللي فاهماه حاجة واحدة إن فيه ناس طيبين أرواحهم جميلة وفي ناس أشرار أرواحهم خبيثة، وإن الوقت حرامي والسنين خداعة، والأم والأب لما بيمشوا السبحة بتكر، وإن الأخوات بعدهم سند وإن الأولاد رصيد لو بارين تبقى.. أغنى حد ولو مش كويسين تبقى فقير غلبان مهما كان عندك".

وأضافت فريدة سيف النصر: "مع الأسف كل غالي أوي مبتحسش بفقدانه إلا لما متلاقيهوش تاني أبداً، وإن الحكاية كلها تقريباً وجع قلب وخلاص، ما ربنا قال: (وجعلنا الإنسان في كبد).. كلام كتير ملخبطني.. كل إللي عايزاه.. محتاجة أمي وأبويا وأخويا ميدو وأخيراً بدر.. عايزة أخويا".



سبب وفاة شقيق فريدة سيف النصر

وكانت "زيزي بدر" ابنة شقيقة فريدة سيف النصر، قد كشفت سبب وفاة والدها، حيث كتبت عبر صفحتها على "فيسبوك"، قبل يومين فقط من وفاته: "بابا امبارح قلبه وقف للمرة الرابعة.. اتحط على جهاز تنفس للمرة التالتة، بس المرة دي عنده فشل تنفسي درجة تانية.. فشل في الكبد.. فشل في الكلى.. والسبب الرئيسي فشل في عضلة القلب.. عمل امبارح جلسة غسيل وهو على الأجهزة ودرجة الوعي بتاعته 6".

