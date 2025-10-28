رحيل مفاجئ لمؤثّر يبلغ من العمر (خمسة وعشرين عامًا) بعد مكالمة هاتفيّة مع حبيبته

توفّي المؤثّر بن بادِر (Ben Bader) في الثّالث والعشرين من أكتوبر عن عمر ناهز (خمسة وعشرون عامًا)، في حادثة مفاجئة لا تزال أسبابها غير معروفة حتّى الآن. وقد أُعلن عن وفاته مؤخّرًا بعد أن شكّل الخبر صدمة كبيرة لمتابعيه وأصدقائه.

قالت حبيبته ريم، في تصريح مؤثّر: “لم تكن هناك أيّة علامات تُشير إلى أنّ شيئًا سيّئًا قد يحدث. كنا سنخرج لتناول العشاء في تلك الليلة. تحدّثت معه عبر فيس تايم قبل وفاته بساعتَين فقط، وكان سعيدًا، يبتسم ويمزح كعادته.”

وأوضحت ريم أنّ الوفاة كانت مفاجئة تمامًا، مشيرة إلى أنّ السّلطات تعمل حاليًّا على معرفة تفاصيل ما حدث، وأضافت: “لا أحد يعرف حقًّا ما الّذي جرى، كل شيء حدث بسرعة كبيرة.”

كان بن بادِر معروفًا بمحتواه على وسائل التّواصل الاجتماعيّ الّذي ركّز على أسلوب الحياة الصّحّيّ والنّشاط البدنيّ، بالإضافة إلى نصائح حول الاستثمار. وقد عبّر الآلاف من متابعيه عن حزنهم العميق عبر التّعليقات على آخر منشوراته، فكتب أحدهم: “لقد غيّرت حياتي. ارقد بسلام.” ألم الحبيبة: “أسوأ مكالمة في حياتي”

عبّرت ريم عن حزنها الكبير قائلة: “كان “بن” أطيب وأحنّ وأكثر الأشخاص سخاءً الذين قابلتهم في حياتي. كان يحبّ الجميع بصدق، وينشر الإيجابيّة في كل مكان. كنت أترقّب أن يخبروني أنّه استيقظ، كنت أنتظر أن يكون هذا مجرّد كابوس… لكن أسوأ مخاوفي تحقّقت. تلقّيت أسوأ مكالمة في حياتي.”

من جانبها، نعت عائلة “بن” فقيدها بكلمات مؤثّرة، مشيدةً بـحكمته وروحه المرحة وتعاطفه، وجاء في بيانهم: “عاش بن كل يوم إلى أقصى حدّ، وألهم من حوله للبحث عن المعنى والتّواصل والهدف في حياتهم. ترك أثرًا عميقًا في كلّ من عرفه.”

كما كتب صديقه جيمي فارلي رسالة وداع قائلًا: “كنت أفضل صديق يمكن أن يحلم به أيّ شخص، وسأشكر الله دائمًا لأنّني كنت من بين المحظوظين الّذين عرفوك.”

ترك بن بادِر وراءه أكثر من ثمانية وأربعين ألف متابع على إنستغرام، وجمهورًا واسعًا يتذكّره بابتسامته الدّائمة وطاقة إيجابيّة لا تُنسى.