ميغان ماركل تشعر بـ”الجرح والإهانة” بسبب فيكتوريا بيكهام

يبدو أنّ خلافًا جديدًا بدأ يطفو على السّطح بين ميغان ماركل وفيكتوريا بيكهام، إذ كشفت مصادر مقرّبة أنّ دوقة ساسكس تشعر بـ”الجرح والإهانة” بعد النّجاح الكبير الّذي حقّقته السّلسلة الوثائقيّة الأخيرة لبيكهام على نتفليكس.

الاختلاف الواضح في استقبال الجمهور للعمَلَين أعاد إشعال التّوتّر القديم بين الصّديقتَين السّابقتَين، خصوصًا أنّ وثائقي فيكتوريا بيكهام حظي بإشادة واسعة وأصبح من أنجح إنتاجات المنصّة.

تتناول السلسلة الوثائقيّة المؤلّفة من ثلاثة أجزاء صدرت في التّاسع من أكتوبر، مسيرة فيكتوريا من كونها نجمة بوب عالميّة إلى تحوّلها إلى واحدة من أبرز مصمّمات الأزياء في العالم. وقد نال الوثائقيّ إشادة كبيرة من النّقّاد بفضل صدقه العالي وجودة إنتاجه وإبرازه قدرة بيكهام على إعادة ابتكار نفسها كرمز للموضة والنّجاح.

لكنّ مصادر تحدّثت لموقع RadarOnline قالت إنّ توقيت إطلاق الوثائقيّ وردود الفعل الإيجابيّة الواسعة تركت أثرًا نفسيًّا كبيرًا على ميغان ماركل الّتي كانت تأمل في تحقيق نجاح مماثل بمشاريعها الخاصّة.

وقال أحد المصادر: “فيكتوريا حقّقت بالضّبط ما كانت تطمح إليه وهو الانتقال بسلاسة من نجمة مشهورة إلى شخصيّة أعمال موثوق بها. أمّا ميغان، فكانت تحاول ترسيخ مكانتها كقوّة ثقافيّة مؤثّرة، لكنّ وثائقيّ فيكتوريا طغى تمامًا على حضورها.”

كانت ميغان وفيكتوريا تربطهما صداقة قويّة في الماضي، إذ تولّت بيكهام تصميم أزياء لميغان خلال فترة وجودها في العائلة الملكيّة، كما حضر الزّوجان بيكهام حفل زفاف ميغان إلى هاري عام ٢٠١٨.

لكنّ العلاقة تدهورت لاحقًا بعد أن راجت أنباء عن شكّ ميغان في أنّ فيكتوريا سرّبت أخبارًا عنها للصّحافة، وهي تهمة نفتها بيكهام في حينه. ومنذ ذلك الوقت، يبدو أنّ الصّداقة لم تعد إلى سابق عهدها.

ومع النّجاح السّاحق لبيكهام اليوم، عاد الت وتّر للواجهة مجدّدًا، خصوصًا مع المقارنة بين وثائقيّ فيكتوريا المليء بالإشادة وأعمال ميغان على نتفليكس الّتي لم تلقَ نفس الصّدى.

ووفقًا للمصادر، فإنّ ميغان تشعر بالارتباك والانزعاج من الفارق في النّتائج، إذ يرى بعضهم في هوليوود أنّ ما حقّقته فيكتوريا يمثّل تمامًا ما كانت ميغان تطمح إليه: أن تصبح شخصيّة ذات تأثير واحترام يتجاوز شهرتها السّابقة وظروفها الماضية.

ويُقال إنّ نجاح فيكتوريا “السّهل والطّبيعي” في هذا المجال أصاب ميغان في الصّميم، وأعاد إشعال إحساسها بالمقارنة والمنافسة بينهما.