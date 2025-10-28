نسرين أمين تعلق بشكل كوميدي على صورة أحمد عز ومونيكا بيلوتشي

تعليق نسرين أمين على صورة أحمد عز ومونيكا بيلوتشي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - تفاعلت الفنانةبطريقتها الخاصة مع الصورة التي جمعت النجمبالنجمة العالميةمن كواليس فيلم The Seven Dogs، المقرر عرضه خلال عام 2026، والتي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرتها بيلوتشي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، في مفاجأة للجمهور العربي الذي لم يكن يتوقع ظهورها في هذا العمل المنتظر.وجاء رد نسرين أمين على الصورة بطابع ساخر، حيث أعادت نشرها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وأرفقتها بصورة قديمة لها مع أحمد عز من كواليس فيلم ""، الذي شاركت فيه بدور "حنان" زوجة عز، وعلّقت قائلة: "حنان بنت الحاج حسين تم استبدالها بـ مونيكا بيلوتشي"ولقي المنشور تفاعلاً واسعاً من جمهور نسرين، الذين أشادوا بخفة ظلها وتعليقها المرح على الموقف.قد تحبين قراءة.. فيلم The Seven Dogs.. أول صورة تنشرها مونيكا بيلوتشي برفقة أحمد عزفيلم "The Seven Dogs"يعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، حيث يعد الأضخم ميزانية في ‏تاريخ السينما العربية، حيث تبلغ ميزانيته 40 مليون دولار، ويجمع عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والعالميين أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد عز ومونيكا بيلوتشي، ومن قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal.وفي سياق آخر بدأتتصوير دورها في مسلسل "" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، ويضم العمل عدداً كبيراً من الفنانين، من بينهم أحمد عبد العزيز، عبير صبري، أحمد وفيق، هالة فاخر، حسين فهمي، وآخرون، العمل تأليف حسام موسى، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج معتز حسام، ومن المُقرر عرضه عبر قناة "أبو ظبي".وعلى مستوى السينما، تستأنفتصوير دورها في فيلم "" الذى تجسد خلال أحداثه شخصية صحفية تبحث عن الحقيقة وسط سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، والفيلم من بطولة أحمد حاتم، شريف منير، انتصار، ميمي جمال وسيف زهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة كيرو أمين، والعمل تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.كما تنتظرطرح فيلم "" والتي تتعاون فيه مع الفنان رامز جلال، ويشارك في بطولة العمل بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمود حافظ، هدى الإتربي ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم، هذا بالإضافة إلى ظهور نسرين كضيفة شرف خلال فيلم "صقر وكناريا" بطولة محمد إمام وشيكو.