جينيفر لورانس تفكر في إجراء جراحة تجميلية بعد ولادة طفلها الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - النجمة العالمية جينيفر لورانس، ذات الملامح الجذابة، والأداء الهادئ في التمثيل، صاحبة الـ35 عاماً، وهي أم لطفلين، تُفكر دائماً في الحفاظ على ملامحها الجميلة، وكذلك على شبابها من خلال إجراءات تجميلية بسيطة، ولم تُنكر لورانس هذه المعلومات، بل تحدثت عنها بكل جراءة.

جينيفر لورانس واهتمامها بالإجراءات التجميلية

كشفت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس، عن علاقتها بعالم التجميل في تصريحات خلال مقابلة حديثة مع مجلة "NewYorker" والتي أكدت خلالها أنها لا تعارض الخضوع لجراحات تجميلية في المستقبل، بل ترى أنها ضرورة لمحاربة علامات الشيخوخة.

وقالت لورانس إنها تخضع بانتظام لحقن البوتوكس ولكنها لم تستخدم الفيلر، ورغم معرفتها الجيدة بأن البوتكس يؤثر على تعابير وجهها أثناء التمثيل، إلا أنها لا تستغنى عنه، وتابعت حديثها: "لم أخضع من قبل لعملية شد الوجه، ولكنني سأفعل ذلك في يوم ما مستقبلاً".

ولم يتوقف الأمر على الإجراءات التجميلية في الوجه، بل تفكر لورانس في الفترة الحالية للخضوع لعملية تخص جسدها، خاصة بعد التغييرات التي طرأت عليه بعد الولادة.

وقالت: "بعد ولادة طفلي الأول "سي"، الذي وُلد في فبراير 2022، تحسنت الأمور نوعاً ما بخصوص جسدي، لكن بعد ولادة طفلي الثاني في أبريل الماضي لم تتحسن".

وأشارت لورانس إلى أنها ربما كانت ستتعامل مع فكرة الجراحات التجميلية بشكل مختلف لو لم تكن مشهورة قائلة: "ربما كنت سألجأ إليها ولكن ليس بهذه السرعة وفي سن مبكرة".

يُذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تتحدث فيها لورانس عن الإجراءات التجميلية، وقالت من قبل في حوار لمجلة Interview إن مرور السنوات طبيعي أن يترك أثره: "بدأت العمل وأنا في التاسعة عشرة، والآن أنا في الثلاثينيات من عمري، وجهي تغيّر لأنني كبرت وفقدت بعض الوزن. ما زال أنفي كما هو، فقط خدودي أصبحت أصغر".

جينيفر لورانس تكشف عن حملها

رحبت النجمة العالمية جينيفر لورانس وزوجها كوك ماروني بمولودها الثاني، حيث شوهد الزوجان وهما في نزهة معاً في مدينة نيويورك يوم 31 مارس 2025، بعد ولادة طفلهما، وفقاً لما أكدته مصادر لمجلة "People". هذا ولم يُدلِ الزوجان بأي تفاصيل عن الولادة ولم يكشفا عن اسم الطفل أو نوعه.

كانت جينيفر لورانس، البالغة من العمر 34 عاماً، وزوجها كوك ماروني، البالغ من العمر 40 عاماً، قد أعلنا عن انتظارهما مولودهما الثاني، وشاركا الخبر عبر تصريحات صحفية حصرية مع إحدى المجلات الشهيرة، وكتبت المجلة في التعليق على المنشور: "تهانينا لجينيفر لورانس، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، ستستقبل طفلها الثاني من زوجها كوك ماروني"، مضيفة أن لورانس وزوجها أكدا الخبر السعيد للصحيفة.

زواج جينيفر لورانس

بدأت علاقة جينيفر لورانس وكوك ماروني- المدير الفني للعديد من أشهر النجوم- عام 2018، وقد تعرفت عليه عن طريق لورا سيمبسون. وتمت خطوبتهما في فبراير 2019، ثم تزوجا في أكتوبر من العام نفسه في قصر بلكورت فى نيوبورت، وسط أجواء احتفالية سرية جداً.

وحضر حفل الزفاف قرابة 150 ضيفاً، والعديد من النجوم والمشاهير، من بينهم الممثلة إيما ستون، وذكر موقع "Daily Mail" البريطاني أن من بين ضيوف الزفاف المغنية آديل وكريس جينير وسيينا ميلر. وأفادت تقارير إعلامية بأن جينيفر لورانس ارتدت فستان زفاف من ماركة "ديور" ولم تكشف أي تفاصيل أخرى حول إطلالتها أو شكل فستان زفافها.



وفي سياق منفصل، كشفت جينيفر لورانس عن تعرضها للإجهاض مرتين قبل ولادة طفلها الأول؛ المرة الأولى عندما كانت في العشرينات من عمرها، والمرة الثانية أثناء تصوير فيلم "Don’t Look Up".



