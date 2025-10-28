زينة تنتهي من تصوير مسلسل ورد وشوكولاتة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - انتهت الفنانة زينة اليوم الثلاثاء، من تصوير آخر مشاهدها في مسلسلها الجديد "ورد وشوكولاتة"، وذلك بعد رحلة تصوير استمرت أكثر من ثلاثة أشهر شهدت عدة توقفات بسبب الإجازات وانشغال بعض أبطال العمل بمشروعات فنية أخرى.

زينة تقرر استكمال التصوير رغم اصابتها بشرخ في ركبتها

وعلى الرغم من تعرضها لإصابة قوية في الركبة خلال تصوير أحد المشاهد قبل ثلاثة أسابيع، واصلت زينة على استكمال تصوير العمل، حيث تفاصيل إصابتها قائلة إنها تعرضت لـ "شرخ في الركبة أثناء تصوير أحد المشاهد الصعبة في مسلسل "ورد وشوكولاتة"، رغم التحضيرات المكثفة التي أجرتها قبل انطلاق العمل.

زينة ومحمد فراج من مسلسل ورد وشوكولاتة - الصورة من الشركة المنتجة

زينة مع مها نصار وصفاء الطوخي فى كواليس ورد وشوكولاتة - الصورة من الشركة المنتجة



وقالت عبر حسابها على إنستغرام أنها أُصيبت بشرخ في الركبة رغم استعدادها المسبق للمشاهد الصعبة"، موضحة أنها أجرت بروفات كثيرة لتفادي أي إصابات، لكنها فوجئت بالإصابة مع بداية التصوير، موضحة أن الشرخ استمر لأكثر من شهر وما زالت تتلقى العلاج اللازم، لكنها واصلت التصوير حرصًا على استمرار جدول العمل دون تعطيل.

أحداث مستوحاه من قصة حقيقية

يتكون مسلسل "ورد وشوكولاته" من 10 حلقات، وهو مستوحى من قصة حقيقية أثارت جدلًا واسعا في العالم العربي، تبدأ أحداثه بأجواء رومانسية حالمة قبل أن تتحول تدريجياً إلى صراع نفسي وعاطفي معقد، تتبدل فيه المشاعر بين الحب والخذلان، وتتصاعد الأحداث وصولًا إلى نهاية غير متوقعة مليئة بالمفاجآت.

يشارك في بطولة مسلسل "ورد وشوكولاته" إلى جانب زينة كل من: محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة مثل يوسف حشيش وآية سليم. العمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

ومن المقرر انطلاق عرض حلقات العمل على منصة Yango Play بعد غدٍ الخميس 30 أكتوبر، بمعدل حلقتين أسبوعياً.



زينة تترقب عرض فيلم "بنات الباشا"

تترقب زينة عرض فيلمها الجديد "بنات الباشا" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، والفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل، ويشاركها البطولة كل من صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، وتظهر سوسن بدر كضيفة شرف.



