ليلى علوي تحتفل بتخرج نجلها خالد من الجامعة: فرحتي لا توصف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - احتفلت الفنانة ليلى علوي بتخرج ابنها خالد من الجامعة، في لحظة وصفتها بأنها لا تُضاهيها أي فرحة أخرى مرت بها، حيث شاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الـ "فيسبوك" مقطع فيديو وثّق هذه المناسبة السعيدة.

ليلى علوي: "حاسة بنصر وفخر"

ونشرت ليلى علوي مقطع فيديو جمع مجموعة من الصور، ظهر خلالها ابنها خالد وهو يرتدي زي التخرج الرسمي أثناء تسلمه الشهادة الجامعية، كما ظهرت ليلى علوي نفسها إلى جانبه في عدد من الصور، تعكس نظراتها مشاعر الأمومة والفخر والامتنان في آنٍ واحد.

وعلقت ليلى على المناسبة بكلمات تفيض بالحب والأمومة، قائلة: "فرحتي لا توصف.. الحمدلله عشت أفراح كتير في حياتي، لكن الفرحة دي مفيش زيّها أبداً".

وتابعت: "حاسة بنصر وفخر، وفرحانة بيك وليك يا خالد يارب يوفقك في حياتك الجاية، دي بداية مشوارك الحقيقي، وهتعتمد على نفسك وتختار مهنتك وحياتك وطريقك بإيدك".

واختتمت تعليقها بدعاء مليء بالمشاعر الصادقة قائلة: "ربنا يحميك دايمًا ويحرسك بحفظه وكرمه يا أغلى من نور عينيّ، يا حتة مني، يا أهم مني، يا كل الدنيا يا حبيبي"؛ لتنهال عليها مئات التهنئات والتعليقات من محبيها وزملائها في الوسط الفني".



"ابن مين فيهم" فيلم منتظر لـ ليلى علوي

على جانبٍ آخر، تنتظر النجمة ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، بدور السينما. ومن خلال الفيلم، تتعاون ليلى علوي مع الفنان بيومي فؤاد في تعاون سينمائي جديد بعد العديد من النجاحات التي حققاها سوياً على مدار الأربع سنوات الأخيرة، حيث اجتمع الثنائي من قبل فيلم "ابن مين فهيم"، خلال أربعة أعمال سينمائية متنوعة اعتمدت على الكوميديا الاجتماعية، كان اللقاء الأول من خلال فيلم "ماما حامل" عام 2021، بمشاركة عدد من النجوم منهم محمد سلام، حمدي الميرغني، ثم عاد الثنائي للتعاون مجدداً في فيلم "شوجر دادي" عام 2023 الذي شارك في بطولته حمدي الميرغني، ومصطفى غريب.

ويجسد بيومي فؤاد خلال أحداث "ابن مين فيهم " شخصية "رشدي"، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزوجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حيث يتزوج أكثر من مرة، من بين زوجاته الفنانتان شيماء سيف وويزو، لتبدأ المفارقات الكوميدية بسبب تعدد زيجاته، وتدخل حياته المحامية الصارمة ماجدة (ليلى علوي)، لتغير مساره بشكلٍ مفاجئ، حيث تضعه في مواجهة سلسلة من المواقف المعقدة والمضحكة فى رحلة البحث عن ابنه المفقود.

اطلعوا على ليلى علوي تحتفل مع ابنها خالد بـ أسعد أيام حياتها

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".