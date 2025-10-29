بسنت شوقي ترد على المنتقدين وتهاجم التعليقات السلبية ضدها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 11:08 مساءً - وجّهت الفنانة بسنت شوقي رسالة قوية عبْر حسابها على الـ"فيسبوك"، ردت من خلالها على بعض التعليقات السلبية التي تتلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ خاصة تلك التي تتضمن عبارات تحمل سخرية، لاسيّما التي تتعلق بإطلالاتها المختلفة، سواء على السوشيال ميديا أو في المهرجانات السينمائية.

تعليق يثير استياءها

وقد كتبت بسنت شوقي في منشورها قائلة: "من بين كلّ التعليقات اللي الواحد بيقراها على السوشيال ميديا، أكتر واحدة صعبة بالنسبة لي هي الحمد لله الذي عافانا وبتبقى بعدها فى اغلب الوقت إيموجي الضحك".

موضحةً سبب استيائها من هذا النوع من التعليقات أن من يقوم بكتابة هذا التعليق لا يحمد ربنا، لكنه بيتريق على غيره، والنبرة والنية واضحة جداً.



واستشهدت بسنت شوقي بآيات قرآنية للتأكيد على رسالتها؛ فقالت: "ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، وبيقول كمان: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى". متابعة: "عدم الابتلاء أو القرب من ربنا، ده فضل منه مش مجهود مننا، ومينفعش ناخد عليه credit".

رسالة توعية لمتابعيها

واستكملت بسنت رسالتها قائلة: "لو نيتك فعلاً تحمد ربنا، قولها بينك وبين نفسك مش في وش حد، عشان متكونش بتئذي غيرك بالكلمة".

مختتمة منشورها برسالة واضحة للجمهور، مفادها أن: الاحترام والتعاطف يجب أن يكونا أساس التعامل بين الناس على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعيداً عن السخرية أو التلميحات التي قد تجرح الآخرين.

ظهور خاص لـ بسنت شوقي بفيلم"هيبتا: المناظرة الأخيرة"

يُذكر أن بسنت شوقي تشارك بظهور خاص في فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" المعروض حالياً في السينمات. وهو من بطولة: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبوضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك. مع ظهور خاص لكلٍّ من: هشام ماجد، وأشرف عبد الباقي. كتب السيناريو محمد جلال، محمد صادق، بالتعاون مع نورهان أبوبكر. فيما تولى الإخراج هادي الباجوري.

"إذما" أحدث أعمال بسنت شوقي

بالتوازي مع ذلك، تواصل بسنت شوقي تصوير دورها في فيلم "إذما" المستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي يخوض من خلاله تجرِبته الأولى في الإخراج السينمائى. وتشارك بسنت في بطولة العمل إلى جانب: أحمد داود، سلمى أبوضيف، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، ميران عبدالوارث.

وكانت بسنت شوقي قد سجلت حضورها السينمائي العام الماضي من خلال فيلمين: الأول "السيستم" إلى جانب: أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش. تأليف أحمد مصطفى. إخراج أحمد البنداوي. أما الثاني فهو "أهل الكهف" بمشاركة: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد. سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر. إخراج عمرو عرفة.



