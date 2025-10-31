كاظم الساهر في حفله بموسم الرياض يقدّم ليلة عنوانها العشق والحب والطرب المختلف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - في ليلة مختلفة، كان عنوانها: العشق والحب والطرب، أحيا قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، حفلاً غنائياً على مسرح أبوبكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته السادسة، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم شركة بنش مارك.

بداية الحفل: "يا كل العشق"

وافتتح الفنان كاظم الساهر الحفل بإهداءٍ خاص لـ المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA"، عبْر أدائه أغنية "يا كل العشق". وتقول كلماتها:

يا كل العشق وكل الحب، يا كل الآمال

وكل العمر ونبض الروح وبحر الجمال

يا لغزي يا صعب المنال، يا حلم ولا بالخيال

يا عشقي في كل الدنيا غنيتك لحن وموال

وكأني في حبك يا عمري

سافرت سنين سنين طوال

أهديكِ العمر وكل العمر يا شاغلة البال

جرّبت الصبر ونار الصبر

والصبر لو طال، آه لو طال

يا أجمل كل نساء الكون

وجنون الحب، أحلى جنون، أحلى جنون

إنتِ إنتِ يا إنتِ ملهمتي إنتِ وفاتنتي

إنتِ إنتِ يا إنتِ ملهمتي إنتِ وفاتنتي

يا سري يا دُري المكنون

من حبك سافرت لحبك، وفي حبك يغريني الترحال

يا كل العشق وكل الحب، يا كل الآمال

وكل العمر ونبض الروح وبحر الجمال

وهي من كلمات تركي آل الشيخ. وغناء وألحان كاظم الساهر.

View this post on Instagram A post shared by Benchmark (@benchmarkksa)



كما غنّى الساهر عدداً من الأغاني، كان منها: أغنية "زيديني عشقاً"، "مشتاق"، "أنا وليلى"، "مدرسة الحب"، "حافية القدمين". بالإضافة إلى أغانٍ عديدة. وسْط تفاعل واسع من الجمهور، الذي شاركه الغناء في مشهدٍ جمع بين الامتنان والتقدير.

وتجلّى حضور الساهر في تواصله الدافئ مع جمهور الرياض، الذي بادله المحبة والتصفيق طوال الأمسية. وقدّم خلال الحفل عدداً من أبرز أعماله التي رددها الحضور معه، في أجواءٍ موسيقية عكست عمق العلاقة بين الفنان وجمهوره السعودي.

وقبل ختام الحفل، حرَص الساهر على تحية الجمهور عن قرب والسلام عليهم، في لفتة تؤكد تقديره العميق لجمهوره السعودي ومحبتهم الكبيرة له.

واستطاع الساهر أن يلفت أنظار جميع الحضور بصوته المميز. وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من قِبل جمهور موسم الرياض.

View this post on Instagram A post shared by Benchmark (@benchmarkksa)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»