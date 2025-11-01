رامي إمام يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم البحث عن فضيحة.. نفس القصة ولكن بروح الشباب

رامي إمام يؤكد استكمال "شمس الزناتي 2"

هل تنجح تجربة إعادة أفلام الزعيم بروح عام 2025؟

محبة الجمهور للزعيم وإطلالته على السوشيال ميديا

تفاصيل أزمة فيلم "شمس الزناتي"

قصة وصناع شمس الزتاني

نسخة جديدة من "البحث عن فضيحة"

كشف المخرجتفاصيل جديدة عن فيلم "البحث عن فضيحة" والذي يقوم بإعادة إحيائه مرة أخرى، وذلك بعد عرضه أول مرة عام 1973 من بطولة والده الزعيم؛ مؤكداً أن الفيلم سيحمل نفس القصة ولكن بروح شبابية؛ بالإضافة إلى رده على الأزمات التي يتعرض لها فيلم "شمس الزناتي".أكد المخرج رامي إمام خلال لقائه مع موقع "ET بالعربي" استكمال فيلم "شمس الزناتي" رغم الأزمات العديدة التي مر بها الفيلم؛ حيث قال: "مازال شقيقي محمد إمام يعمل على الفيلم حالياً، وليس من الضروري أن أكون مخرج الفيلم، فهناك مخرج حالياً للفيلم مش لازم أكون أنا؛ والفيلم قصة جديدة وهو ما قبل شمس الزناتي وليس استكمالاً للقصة الأساسية التي عُرضت عام 1991".في السياق ذاته أكدعلى موافقته وحماسه لإعادة أفلام الزعيم عادل إمام قائلاً : "موافق جداً على التجربة دي، ولكن مع أساس تجديد يناسب 2025، لأن معظم هذه الأفلام كانت في السبعينيات والثمانينيات فمحتاجة تُجدد مرة ثانية".وأكمل إمام : "أنا حالياً بشتغل على فيلم "البحث عن فضيحة" والذي عُرض عام 1973 فبحاول أجدده ليناسب عام 2025 أو 2026، وسيكون الفيلم إعادة إحياء للفيلم الأصلي مع معالجة معاصرة تتناسب مع ذوق شباب اليوم، وبحاول أشتغل عليه لـ2025، وده نفس القصة لكن بروح الشباب الجديد، لأن الفيلم القديم ما كانش بيخاطب الجيل اللي موجود دلوقتي".وحول إمكانية مشاركة ممثلين من النسخة الأصلية، اكتفى بالقول: "دي مفاجأة بقى".اطلعوا على سينما عادل إمام في 2025.. أجزاء جديدة من 3 أفلام لـ الزعيمفي سياق آخر أكد المخرجأن عائلته تحرص على الحفاظ على صورة الزعيم التي أحبها الجمهور لسنوات، وخاصة بعد مشاركة أبنائه صورة له بعقد قران حفيده عادل؛ حيث قال : "إحنا بنشوف الحب كل يوم، مش بس في الفرح، في الشارع وفي كل مكان الناس بتوقفني وتدعي له وتسلم عليه".كما كشف أنلا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بنفسه، لكنه يطلع دائماً على ما يُنشر عنه: "هو قارئ نهم ومطلع على طول، وإحنا بنوصل له السوشال ميديا أول بأول".وكان المخرج عمرو سلامة قد أوضح تفاصيل أزمة فيلم "شمس الزناتي" خلال الفترة الماضية عبر مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة وقال: "المشكلة ببساطة ومن غير الدخول في تفاصيل قانونية معقدة هي أن شركة الإنتاج اللي كان بيني وبينها عقد، حصل منها مشاكل، فتم عمل ملحق للعقد بينهي التزامي تجاه شركة تانية".وأشار إلى أن هذا الملحق جاء بسبب عدة مشاكل من بينها التأخر في صرف المستحقات وعدم حصول بعض الأفراد على حقوقهم، مما نتج عنه قرار تنفيذ الفيلم مع شركة أخرى بدلاً من الشركة التي حدثت معها الأزمة، وكشف التفاصيل قائلاً: "في الآخر، قرروا ينفذوا الفيلم لوحدهم من غير الشركة التانية، فاحنا اعترضنا، لأن كان حصل ملحق للعقد بسبب مشاكل زي شيكات من غير رصيد وناس ماخدتش حقها فقررنا إننا مش هنلتزم بالعقد، وتكون فيه شركة تانية هي اللي تنفذ الفيلم، لكن هما تمسكوا بموقفهم وقالوا إحنا اللي هنفّذ الفيلم".وأكد أن خلافه لا علاقة له بمخرج العمل الجديد أحمد خالد موسى، موضحا أنه تواصل مع نقابة السينمائيين، لكنها لم تتخذ أي إجراءات واضحة لحل هذه المشكلة.يُشار إلى أنه انطلق تصوير فيلم "شمس الزناتي – البداية" خلال الفترة الماضية وهو من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، خالد أنور، أحمد عبد الحميد، سارة بركة، وإسلام خالد. الفيلم مأخوذ عن رائعة الزعيم عادل إمام الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه؛ حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً، من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.ويعود محمد إمام للعمل مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم "لص بغداد" الذي تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاً وقت عرضه في دور السينما، وشارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمان توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار وضيف الشرف أحمد رزق.كما تعاقد الفنان هشام ماجد، مؤخراً، على تقديم نسخة جديدة من فيلم "البحث عن فضيحة"، الذي سبق وقدّمه: عادل إمام، الفنانة ميرفت أمين، والفنان سمير صبري، عام 1973؛ حيث ستكون النسخة الجديدة بدعم من صندوق "Big Time" والهيئة العامة للترفيه. وتُشارك في بطولته الفنانة هنا الزاهد، وإخراج رامي إمام. بينما لم يتحدد بعدُ موعد انطلاق التصوير.وتدور أحداث الفيلم حول "مجدي" الذي يُغادر الصعيد، لتسلّم وظيفة جديدة، حيث يتعرف فيها إلى "سامي" الذي يعرف الكثير من النساء، ويطلب منه "مجدي" أن يعرفه إلى بعض النساء، فيذهب معه إلى النادي ويرى بالصدفة "حنان" ويعجب بها فوراً، ويطلب من "سامي" أن ينصحه بكيفية التعرف إليها، وبالفعل يظل سامي يعطي نصائح لمجدي ويدعمها بتجارب حدثت من قبل.