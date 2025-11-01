أمال ماهر تدخل في نوبة بكاء وتكشف لاول مرة تفاصيل اللحظات الأخيرة من وفاة والدها

أمال ماهر عن فقدان والدها: أصعب أيام حياتي

اكتئاب حاد وتهيئة للحظة الوفاة

ألم الفقد والاشتياق

فترة عذاب

تكريم أمال ماهر بمهرجان الموسيقى العربية

تكريم أمال ماهر بجائزة موريكس نجمة الغناء العربية

أمال ماهر تحتل الترند بـ "حاجة غير"

ألبوم أمال ماهر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 08:15 مساءً - كشفت الفنانةعن فترة من أصعب الفترات التي مرت عليها في حياتها؛ وهي وفاة والدها، حيث أنها لم تتمالك دموعها أثناء الحديث ودخلت في نوبة من البكاء موضحة مدى اشتياقها له وتأثرها نفسيًا بفقدان والدها .حلت النجمةضيفة الإعلامي محمد القس في برنامج "عندي سؤال" المذاع عبر قناة "المشهد"؛ وخلال الحلقة كشفت أمال عن مدى اشتياقها لوالدها وتأثرها بفقدانه ومدى الترابط العاطفي بينهما؛ وإحساسها وشعورها بالضياع بعد وفاته؛ حيث قالت: "الأب بالنسبة لابنته هو الظهر والسند، ومرت عليّ أيام صعبة جدًا لأني لم أفقد والدي فقط؛ وفقدت بعدها عمتي وهي كانت بمثابة أم ثانية لي فالأمر كان قاسيًا جدًا علي".وأكملت: "ولكن جاءت وفاة والدي بعد أن هيأني لها الله، حيث توفي والدي في 2016، بعد أن حلمت حلمًا معينًا وصحيت الفجر على تليفون من أخويا بيقولي والدك تعبان وعايزك، جريت وأنا مش قادرة أتنفس من ضربات قلبي، ولما وصلت لقيته تعبان شوية، وبعد كده سألت عن تفسير الحلم إن والدي هيتوفى، ودخلت بعدها في حالة اكتئاب حاد وقعدت شهرين قافلة على نفسي".وأكملت: "قفلت على نفسي جدًا ولم أستقبل أي تليفونات أو رسائل من زملائي لدرجة أنهم كانوا قلقين جدًا علي ويأتون لزيارتي في المنزل لمدة شهرين، وفي أول مارس الساعة 3 الفجر جالي تليفون تاني، لم أفزع وكأني حاسة، وروحنا المستشفى ودخل والدي في غيبوبة وهو في حضني، كانت أيام صعبة جدًا، كنا في دوامة".ودخلت في نوبة من البكاء متابعة :" الحاجة اللي عمري ما هنساها، إنه في آخر أيامه مكنش بيعرف حد غيري، المرض خلاه ينسى الكل ومبيعرفش حد، لكنه كان يتذكرني، وفي آخر يوم اتكلم فيه كان بيناديني وكأن أنا الرابط له في الدنيا، واللحظة والشكل اللي توفى فيها كانت نفس الصورة اللي شوفتها في الحلم، وتوفى أول يوم العيد".أطلعوا على آمال ماهر تحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية .. هذه تفاصيلهواستطردتحديثها معبرة عن مدى الألم لفقدان والدها واشتياقها له قائلة : "ولم أتحمل مرور العيد وهو غير متواجد بالبيت، وقبل الوفاة أخذت سيارتي للذهاب له بالمستشفى وكان قد توفي بالفعل ولكنهم لم يخبروني وذلك بناءً على وصية شقيقي لهم بالمستشفى بعدم أخباري بالأمر، ولكن أحد الدكاترة لم يعلم بتعليمات أخي وأخبرني في الهاتف، وفي نفس الوقت أخي حضر لأخباري الأمر بنفسه".وتابعت أمال: "موته هدني وتعبت بعد وفاته جدًا، وقد أخذت الكثير من الوقت لاستعادة نفسي مرة أخرى، وبعدها توفيت عمتي ولم يكن موتها في الحسبان، لأني والدي كان مريضًا فكنت مهيأة إلى حد ما للأمر، ولكن عمتي توفيت فجأة بكورونا، فكان فقدًا متتابعًا لأقرب الأشخاص لي والتي شكلت في شخصيتي حاجات كثيرة وكانت سند وشعرت باليتم لأنه حبهم لي غير مشروط".وأوضحت أمال أنها مرت بفترة صعبة جدًا قائلة : "مررت بفترة عذاب ومهدئات ومنومات، وكنت بقعد بالـ 48 ساعة من غير نوم، عشت عزلة كبيرة تعرفت من خلالها على نفسي وعلى نقاط قوتي وضعفي"؛ مشيرة إلى أنها استعادت ثقتها بنفسها وحياتها مرة أخرى بتسليم أمرها إلى الله إلى أن ألهمها الله بالهدوء والسكينة ورضيت بقضاء الله.واختتمتحديثها قائلة: "وصلت لمرحلة كنت بَدّي الإبرة لنفسي، وكنت بقول مش هحتاج حاجة من حد ومش هستنى، مع إنّي لا دكتورة ولا عمري عملت كده، وكنت بخاف لما كنت باخد حقنة، وبدأت أنزل جيم، وبعدها رجعت نفسي تدريجيًا".وكانت المطربةقد كُرمت منفي دورته الـ33، وقدمت أمال حفل افتتاح المهرجان وخلال الحفل أطربت جمهورها ومحبيها بباقة من أجمل أغانيها القديمة، بالإضافة إلى إمتاع جمهورها بألبومها الجديد "حاجة غير".كما كُرمت بجائزة "موريكس نجمة الغناء العربية 2025"، خلال حفلالذي جرى 21 سبتمبر الماضي؛ بمشاركة واسعة من أبرز نجوم الغناء والدراما والإعلام في العالم العربي.وقد عبرت عن سعادتها الكبيرة بالجائزة، حيث قالت: "يعجز لساني عن التعبير بمشاعري، لا يسعني سوى أن أصف لكم مدى الفرحة العارمة بتكريمي في لبنان البلد المحب والمضياف".وأكملت أمال ماهر : "هذه الجائزة غالية على قلبي كثيرًا لاني تاني مرة أخدها في الموريكس دور، وبهدي الجائزة لكل صناع ألبوم "حاجة غير" وللجمهور اللبناني والعربي ولشعبي الحبيب مصر"؛ وقد قدمتها الإعلامية وفاء الكيلاني وسلمها الجائزة وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص .وكانالفنانةالجديد الذي يحمل اسم "حاجة غير" قد تصدر قائمة الترند على منصة "تيك توك"، وذلك بجميع أغانيه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنصة، وحقق الألبوم تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث استخدمت مقاطع الأغاني في آلاف الفيديوهات، مما عكس جماهيرية أمال ماهر الكبيرة ونجاحها في العودة إلى الساحة الفنية بقوة. واستطاعت النجمة أن تثبت أن الرهان على الفن الحقيقي الذي يحترم ذوق المستمع ما زال قادرًا أن ينافس بقوة، بل ويفرض نفسه ويظل حاضرًا في ظل هذا الزخم الموسيقي.واعتمدت في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى.يضم الألبوم 10 أغاني تمزج بين الرومانسية والدراما والتأمل الوجداني، وتُعبّر عن تطور حقيقي في اختيارات أمال ماهر، سواء على صعيد الكلمات أو الألحان أو التوزيع، من دون التخلي الكامل عن هوية أمال التي جعلتها مطربة تحمل رائحة الزمن الأجمل إلى الزمن الأصعب.وقد تعاونت أمال ماهر في هذا العمل مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين، أبرزهم نادر عبد الله والذي كتب لها 6 أغنيات، من بينها "حاجة غير"، "ليه سكتوا؟"، و"عقدة حياته"، أيمن بهجت قمر وكتب أغنية "خبر عاجل"، التي حملت الطابع الرومانسي البصري مع فستان الزفاف.بالإضافة إلى أحمد المالكي، عليم، ومدين: ساهموا بأغانٍ تعكس تنوع المشاعر والأفكار، أما من ناحية الألحان والتوزيع، فقد تعاونت مع أسماء بارزة مثل: أحمد زعيم، أحمد إبراهيم، مدين، وإلهامي دهيمة.يمكنكم قراءة هل تدخل أمال ماهر عالم التمثيل؟.. الفنانة تجيبلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام يمكنكم قراءة هل تدخل أمال ماهر عالم التمثيل؟.. الفنانة تجيب