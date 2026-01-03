تفاصيل جديدة تكشف أسباب وفاة ابنة تومي لي جونز

دبي - فريق التحرير: كانت فيكتوريا جونز، ابنة النّجم الأميركيّ تومي لي جونز، تعاني مشاكل قانونيّة في الفترة الّتي سبقت وفاتها.

فيكتوريا الّتي عُثر عليها متوفاة عن عمر أربعة وثلاثين عامًا يوم الخميس الأوّل من كانون الثّاني/يناير، تمّ توقيفها مرّتَين على الأقلّ خلال العام الماضي، وفقًا لوثائق قضائيّة اطّلعت عليها مجلة PEOPLE، وكان أحد التوقيفات بتهمة حيازة الممنوعات.

في الثّامن والعشرين من نيسان/أبريل ٢٠٢٥، أُلقي القبض على فيكتوريا في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا، ووُجِّهت إليها ثلاث تهم جنحة هي:

_ عرقلة عمل رجل أمن

_ التواجد تحت تأثير مادّة خاضعة للرّقابة من دون وصفة طبّيّة

_ حيازة مادّة خاضعة للرّقابة من دون وصفة طبّيّة

وقد دفعت ببراءتها من جميع التّهم.

وبعد نحو شهرَين، أُوقفت مجدّدًا في السّابع عشر من حزيران/يونيو في مقاطعة نابا، ووجهت إليها تهمة العنف الأسريّ من نوع جنحة، لتعود وتدفع ببراءتها في الأوّل من تمّوز/يوليو.

حتى الآن، لم يُعلَن رسميًّا سبب وفاة فيكتوريا جونز. فقد عُثر عليها فاقدة الوعي في أحد ممرّات فندق فيرمونت في سان فرانسيسكو، وأُعلنت وفاتها بعد وصول فرق الإسعاف.

وبحسب تسجيل صوتيّ لبلاغ الطوارئ اطّلعت عليه PEOPLE، فقد ورد الاتّصال تحت توصيف:

«كود ٣ للاشتباه بجرعة زائدة مع تغيّر في لون الجسم»، هذا ما يشير إلى احتمال تعرّضها لجرعة مخدّرات زائدة.

من جهتها، أفادت شبكة NBC Bay Area بأنّ شبهة العمل الجنائيّ مستبعدة.

فيكتوريا هي ابنة بطل فيلم Men in Black من زوجته السّابقة كيمبرليا كلافلي. وشاركت بأدوار صغيرة في بعض أفلام والدها، أبرزها Men in Black II عام ٢٠٠٢ وThe Three Burials of Melquiades Estrada عام ٢٠٠٥، كما ظهرت في حلقة واحدة من مسلسل One Tree Hill عام ٢٠٠٥.

ووفقًا لصفحتها على IMDb، كان آخر عمل فنّيّ لها فيلم ٢٠٠٦ مع مجلة The New Yorker، تحدّث عن متعة وتحدّيات العمل مع ابنته عندما كانت في سنّ المراهقة خلال تصوير The Three Burials of Melquiades Estrada.