اسماء مستشفيات تامين تكافل الراجحي 1447 في جميع المناطق وماذا يشمل تأمين تكافل الراجحي

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 3 يناير 2026 07:13 مساءً -

يستفسر العديد من الناس عن اسماء مستشفيات تامين تكافل الراجحي في المملكة العربية السعودية، حيث إنها تشكل عنصرًا حيويًا في توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، تقدم هذه المستشفيات مجموعة شاملة من الخدمات الطبية في جميع مناطق المملكة، وسوف نستعرض في هذا المقال من خلال موقع لحظات نيوز أسماء بعض المستشفيات المتاحة في مختلف المدن، بالإضافة إلى توضيح محتوى تأمين تكافل الراجحي.

اسماء مستشفيات تامين تكافل الراجحي

تعرض العديد من المستشفيات تكافل الراجحي خدمات صحية متميزة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، يوفر هذا التأمين تغطية شاملة للاحتياجات الطبية والصحية للأفراد وأسرهم، سوف نوضح اسماء مستشفيات تامين تكافل الراجحي فيما يلي:

مستشفيات الراجحي للتأمين بمكة المكرمة:

مستشفى طبي عالي.

مركز حي العبير الطبي بمنطقة العزيزية.

الصفوة الطبية 2 و3.

مستشفى الاهلي السعودي.

مجمع أم القرى الطبي.

مستشفى محمد صالح باشراحيل.

المستشفى العلوي التونسي.

مجمع العيساوي الطبي.

مجمع شفاء البركة.

مجمع عيادات آسيا بالعزيزية.

مستشفيات تكافل الراجحي بالمدينة المنورة:

مستوصف الأندلس لطب الأسنان.

مركز العبير الطبى بـ حي النصر.

مجمع صحة الطبي.

مستشفى المدينة.

مركز العقيق الطبي.

مجمع الفجر الطبي.

مركز وقاية الطبي.

مستشفى المواساة.

مستشفى الزهراء الخاص.

مجمع البكري للتخصصات الطبية.

مجمع عيادات واحة الشفاء.

مجمع د. عبد الرحمن العقلي.

مستشفيات تكافل الراجحي بالرياض:

مجمع سينيمار الطبى.

مستشفى الهلال الاخضر.

مستشفى المملكة.

مستشفى دله.

مستشفى الحمادي.

مستشفى الرياض للتمريض

مستشفى الحمادي السويدي.

مستشفى الفلاح.

دار الشفاء.

مستشفى الحمادي.

مستشفى الازهر.

مجمع عيادات طب الأسرة.

مجمع ريفر هيلث الطبي.

مستشفيات تكافل الراجحي بجدة:

مستوصف الخبر التعاوني.

مستشفى الظافر.

مستشفى باقدو.

مستشفى منطقة الجامعة.

المركز المغربي.

مستشفى الجدعاني.

الأطباء المتحدون.

مستشفى الحمرا.

مستشفى الحياة.

مستشفى جدة الأهلي.

مستشفى بقشان العام.

ماذا يشمل تأمين تكافل الراجحي

تأمين تكافل الراجحي هو تأمين صحي يقدمه بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، يغطي هذا التأمين مجموعة واسعة من الخدمات والفوائد الصحية للأفراد وعائلاتهم، تشمل الخدمات والفوائد الرئيسية لتأمين تكافل الراجحي ما يلي:

خدمات العمليات الجراحية: يتم تغطية تكاليف العمليات الجراحية الضرورية.

يتم تغطية تكاليف الفحوصات والتحاليل الطبية المختلفة.

تغطية للأمومة: يتم تقديم خدمات تأمين للنساء الحوامل والولادة.

الخدمات الطبية الطارئة: تتوفر خدمات الطوارئ على مدار الساعة للمساعدة في حالات الطوارئ الصحية.

تغطية أمراض مزمنة: يتم تقديم تغطية للأمراض المزمنة والعلاجات اللازمة.

خدمات العيادات الخارجية: يمكن للمؤمن عليهم الاستفادة من خدمات العيادات الخارجية للفحص والاستشارة الطبية.

الإقامة في المستشفيات: تشمل تكاليف الإقامة في المستشفيات عند الضرورة.

تأمين للأطفال: يمكن تضمين الأطفال تحت سن معينة في وثيقة تأمين الوالدين.

أسعار تأمين الراجحي التكافلي

تكلفة التأمين للفئات العمرية المختلفة في تأمين تكافل الراجحي تأتي على النحو التالي:

للفئة العمرية بين 31 و35 سنة: تبلغ تكلفة التأمين 235 ريال سعودي.

للفئة العمرية بين 46 و50 سنة: يتم دفع مبلغ 295 ريال سعودي للتأمين.

للفئة العمرية بين 51 و55 سنة: يجب دفع وديعة تبلغ 2000 ريال سعودي.

للفئة العمرية بين 56 و60 سنة: تصل تكلفة التأمين إلى 3000 ريال سعودي.

باختتام هذا المقال، عرضنا اسماء مستشفيات تامين تكافل الراجحي، نجدد التأكيد على أهمية الاستفادة من خدمات تأمين تكافل الراجحي 1447 والتي تشمل شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات الطبية، توفر هذه التأمينات الرعاية الصحية المتميزة للمؤمن عليهم في جميع أنحاء المملكة.