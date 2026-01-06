كم تبلغ قيمة “إعانة بدل الاغتراب” للطلاب السعوديين 1447 وما هي شروط الحصول عليها

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 12:03 صباحاً - قامت وزارة التعليم السعودية وضع مجموعة من الشروط الخاصة بصرف إعانة بدل الاغتراب وتعتبر علاوة الاغتراب منحة نظامية تصدر من قبل الحكومية السعودية من قبل الطلاب الذين لا يمتلكون مدرسة داخل منطقة إقامتهم ولهذا السبب يضطرون إلى السفر إلى مدرستهم حيث تسعى هذه المنحة علي العمل على مبادئ التكافل الاجتماعي أهم ما تسعى إليه هذه المنحة هو ضمان حق الطلاب في التعليم بصورة مناسبة لهم لهذا السبب يتم صرف المساعدات في الخارج لهؤلاء الطلاب السعوديين ولكن وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير التي وضعتها الوزراء.

ما هي شروط صرف إعانة بدل اغتراب الطلاب السعوديين

قامت وزارة التعليم السعودية بوضع مجموعة من الشروط الخاصة حتى يتم تقديم كافة المساعدات الخارجية للطلاب السعوديين والحصول على إعانة بدل الاغتراب وهي كالاتي:

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو تكون الأم سعودية الجنسية.

أن تكون تلك المساعدات مقدمة للسعوديين فقط أو تكون مقدمة للطلاب الحاصلين على المنحة السعودية.

ويلزم أن يكون الطالب مسجل في أحد من هذه الفصول حيث يلزم أن يكون مكان الإقامة الخاصة بالطالب في المدينة لا يكون في مدرسة متوسطة أو مدرسة ثانوية.

يشترط أن تكون أقرب مدرسة على بعد 15 كيلو متر وذلك علي الطريق الجبلي وأن تكون على بعد 35 كيلو متر في الطريق الصحراوي أو تكون 50 كيلو متر علي طريق اسفلت .

يتم قياس الطرق وتقدير المسافات حتى يتم التأكيد الأهلية قبل إتمام دفع المساعدات.

تكون المدة الخاصة بالمنحة لمدة عامين داخل المدرسة تقع في أي من المسافة المذكورة .

إعادة فحص الطالبات من قبل وزارة التعليم في كل عام وهذا في حالة توافر مدرسة اقرب فسوف يتم رفض الطلب على الفور .

ما هي قيمة إعانة بدل الاغتراب 1447

قامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح قيمة مالية للمبلغ الخاص إعانة بدل اغتراب فتكون قيمة الإعانة الخاصة للطلاب المغتربين قيمتها 600 ريال سعودي في الشهر حيث تتم عملية الدفع في بداية الشهر الدراسي والانتهاء منه حتى نهاية العام الدراسي فيتم تحديث مبلغ إعانة بدل اغتراب تلقائياً لكل صف وهذا في حالة عدم وجود أي تغير بالشروط الخاصة بهذه الإعانة وخاصة متطلبات المسافة.