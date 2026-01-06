الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 12:03 صباحاً - ما هي متطلبات البلدية لمنح تراخيص مطاعم الوجبات السريعة في المملكة

تهتم المملكة العربية السعودية بإنشاء مرحلة تطويرية جديدة ومتابعة إصدار تراخيص مطاعم الوجبات السريعة، مثل مطاعم وجبات البروست، ومطاعم الشاورما والبرجر وغيرها، وذلك رغبة منها في تحقيق الشروط المحددة من قبل هيئة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى حرصها الشديد على صحة المواطنين وسلامتهم، بالإضافة إلى الارتقاء إلى المستوى المنشود من قطاع المطاعم السريعة.

شروط البلدية لمنح التراخيص

قامت البلدية في في المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط الواجب توافرها في مطاعم الوجبات السريعة التي ترغب في الحصول على ترخيص، وهذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون جميع العمال الموجودين بالمطعم غير سعوديين، وأن يكونوا من الوافدين بطرق قانونية صحيحة، بالإضافة إلى وجود صاحب المطعم ككفيل لهم.

لا بد من التحقق من اتفاق المسمى الوظيفي في تأشيرة العامل و وظيفته الفعلية في المطعم.

لا يمكن تغيير مساحة المطعم سواء بالإضافة أو النقصان إلا بعد الحصول على إذن البلدية وموافقتها.

بعض الأعمال تختص بالسعوديين فقط دون غيرهم.

يجب الحصول على موافقة من قبل هيئة الدفاع المدني بالإضافة إلى المديرية العامة للدفاع الوطني المتواجدة في مكان المطعم، وذلك عند الرغبة في تحويل نشاط المطعم إلى آخر.

يجب على المطاعم التي توفر خدمة التوصيل إنشاء موقف سيارات تابع للمطعم، وكذلك الحرص على تطبيق كافة شروط الصحة التي ضمن اللائحة.

متطلبات البلدية لفتح مطعم وجبات سريعة بروست

يجب على من يرغب في فتح مطعم بروست للوجبات السريعة والحصول على رخصة للمطعم أن يكون محققا لمتطلبات البلدية، ومن ضمن هذه المتطلبات ما يلي:

يجب أن تتجاوز مساحة المطعم خمسة وستين مترا، بالإضافة إلى مناسبة المكان للنشاط التجاري وإعداده لذلك.

يجب أن تأتي مساحة المطبخ بما يتجاوز خمسة عشر مترا، كما أن الحد الأدنى لمساحة المستودع تسعة أمتار.

لا بد من فصل المطبخ عن صالة تقديم الطعام.

ينبغي على المطاعم توفير نظام تهوية جيد، يعمل بمعدل 15 مرة في الساعة على الأقل.

نظام التهوية بالمطبخ يتجاوز الخمسة وثلاثين مرة في الساعة.

انتشار الإضاءة في جميع أنحاء المطعم بشكل منسق وجيد.

عدم الإضرار بالمحلات المجاورة أو إحداث أي نوع من الإزعاج بالمنطقة المحيطة بالمطعم.

يجب أن يشرف مهندسون متخصصون على توصيل الكهرباء للمطعم.

الاهتمام الدوري بنظافة المطعم، حرصا على سلامة الزوار.

متطلبات البلدية للحصول على ترخيص مطعم شاورما

وضعت البلدية عدة شروط للحصول على رخصة فتح مطعم شاورما، وهذه الشروط كما يلي: