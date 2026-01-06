الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 12:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةتمويل السيارات من مصرف الراجحي.. ما هي شروط التمويل 1447 وأهم عروض التمويل

تمويل السيارات من مصرف الراجحي.. ما هي شروط التمويل 1447 وأهم عروض التمويل

يعد تمويل السيارات من ضمن الوسائل المتعلقة بكافة العائلات السعودية ويعتبر هذا الأمر من أهم الأمور التي جذبت انتباه الكثير من المواطنين السعوديين حيث يوفر التمويل التأجيري للسيارات من قبل البنك الراجحي حيث يضم العديد من العروض المميزة والتي تتلاءم مع دخول العائلات السعودية فيسأل الكثير من الأشخاص عن هذه التمويلات وعروض السيارات المقدمة من قبل البنك الراجحي وذلك نظراً لوجود التسهيلات والمميزات الفريدة حيث أن بنك الراجحي مميز بالعديد من العرض الهامة التي يقدمها لكافة المواطنين والمقيمين السعوديين داخل المملكة.

العروض المقدمة من مصرف الراجحي لتمويل السيارات

قدم بنك الراجحي الكثير من الخيارات الخاصة بتمويل من قبل بعض الاستراتيجيات المقدمة من قبل البنك وذلك لإرضاء كافة العملاء حيث أن هذا التمويل المقدم من قبل الراجحي يعد من أهم الركائز والخطوات المتعلقة بالتمويل من خلال أحد فروع الراجحي الموجودة في جميع أنحاء السعودية عن طريق التقديم بموقع البنك الإلكتروني وتعتبر كل هذه الوسائل كي تسهل الأمور على جميع عملائها وذلك من خلال الرقم 8001241222 .

ما هي أهم شروط تمويل السيارات من الراجحي

وضع بنك الراجحي بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على تمويل السيارات من قبل البنك وهي كالاتي.

علي الفرد المتقدم القيام بتحويل الراتب إلى البنك الراجحي عهد شراء السيارة بالتقسيط.

يقوم باختيار السيارة من قبل المعارض الخاصة ببنك الراجحي أو من خلال أحد وكلاء البنك الراجحي للمعتمدين .

القيام بارفاق الطلب وذلك من خلال بنك الراجحي عبر صورة إلكترونية وعن طريق أحد الفروع الخاصة بالبنك .

القيام بالاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بفترة التقسيط وهامش الربح وغيرها .

يلزم الموافقة على كافة الأحكام والضوابط الخاصة ببنك الراجحي.

التمويل التأجيري بدون تحويل الراتب من الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من المزايا التي تميزها عن غيره للمواطنين السعوديين والمقيمين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك هذه المزايا وهي الحصول علي السيارة المستعملة عن طريق نظام يتعلق بالبنك وهي القيام بتمويل تأجير بدون تحويل الراتب ولكن يجب أن تتوافر بعض الشروط وهي: