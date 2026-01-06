الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 12:03 صباحاً - يوجه عدد كبير من الأفراد المقبلين على التعاقد مع الشركة، أسئلة لتوضيح جميع الأمور المتعلقة بالتعاقد، لكي يقوموا بالمقارنة بين المزايا التي تقدمها الشركة وقيمة وثيقة التأمين، لذلك سوف نوصح لكم من خلال موقعنا التغطيات التي يوفرها تأمين التعاونية الطبي والذي يطلق عليه برنامج عائلتي.

أهمية التأمين الطبي لك ولعائلتك

التأمين الصحي

من الضرورة أن تخطط من أجل الحصول على رعاية صحية شاملة لك وجميع أفراد عائلتك، ولكي تتفادي تكاليـــف العالج الطبي التي ترتفـــع يوماً بعد يوم، يقوم برنامج التعاوني للتأمين الطبي بتوفر خدمات الرعاية الصحية الشـــاملة في أكبر المستشـــفيات والمراكز الصحيـــة بالسعودية.

وذلك مقابل نظام تقسيط وهو ســـداد قســـط ســـنوي في متناول اليد عند حصولك على أحد هذه البرنامج.

هل يشمل التأمين الصحي في التعاونية مصاريف الحمل والولادة؟

نعم يشمل برنامج التأمين الصحي في التعاونية المصاريف الخاصة بالحمل والولادة هيا بنا نتعرف عليها:

مصروفات الحمل والولادة لكل زوجة على أقصي تقدير بالنسبة لبرنامج عائلتي الفضي تكون ٥آلاف ريال سعودي، بينما عائلتي الذهبي تقدر بنسبة ٧آلاف ريال سعودي، وأما عائلتي البلاتيني يقدر بنسبة ١٠ آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى عائلتي الماسي١٥ ألف ريال سعودي.

أما بالنسبة المصروفات الولادة الطبيعية تقدر لبرنامج العائلي الفضي بمبلغ ٥ آلاف ريال سعودي، بينما العائلي الذهبي حوالي ٧ آلاف ريال سعودي، أما بالنسبة العائلي البلاتيني حوالي ١٠ آلاف ريال سعودي، وبالنسبة العائلي الماسي التكلفة حوالي ١٥ ألف ريال سعودي.

مصروفات عملية الإجهاض لبرنامج العائلي الفضي بمبلغ ٥ آلاف ريال سعودي، بينما العائلي الذهبي حوالي ٧ آلاف ريال سعودي، أما بالنسبة العائلي البلاتيني حوالي ١٠ آلاف ريال سعودي، وبالنسبة العائلي الماسي التكلفة حوالي ١٥ ألف ريال سعودي.

بالإضافة إلى العديد من التأمينات الصحية لبرنامج التعاونية ومنها:

التغطية داخل وخارج المملكة.

تغطية أمراض البصريات والهمسات الطبية.

كما يشمل تغطية استشارة الأسنان وخليها سواء بالطريقة العادية أو جراحة وتغطية سحب العصب، بالإضافة إلى أدوية اللثة والأسنان والأشعة السينية.

بالإضافة إلى أقصي حد لعلاج أي حالة مرضية مزمنة كانت متواجدة قبل التأمين ولا يوجد فترة انتظار.

مزايا برامج عائلتي للتأمين الطبي

يقدم برنامج التعاونية تغطية تأمينية شاملة لدى أكبر شبكة من مزودي الخدمة بالسعودية والتي يصل عددها إلى أكثر من 1000 مزود خدمة.

في المرة الأولي يتم ســـداد اشـــتراك التأمين بنظام التقســـيط على مدار الشهر بدون رسوم إضافية عند استخدام البطاقة الائتمانية.

كما يغطـــي مصاريف الأمراض المزمنـــة كالضغط والســـكر مـــن الشـــهر الأول للبرنامج.

بالإضافة إلى أنه يغطي مصاريف الحمل والوالدة بمجرد سريان التغطية ودون فترة انتظار.

بالإضافة إلى المفاجآت في تكاليف العالج.

كما يوفر رأيا ً طبيا ً بديلاً وذلك من أجل ضمان سلامة التشخيص في الحالات الحرجة.

كما يتيح المساعدة علـــى مـــدار الســـاعة عـــن طريـــق الهاتـــف ١٩٩٩٠-٩٢٠٠.

شروط تأمين برنامج التعاونية الطبي

لابد أن تضم التغطية لكافة أفراد العائلة بلا استثناء.

كما تبدأ الاستفادة بعد 30 يوماً من سداد قسط التأمين.

لا يسمح بالإضافة في فترة سريان الوثيقة ما عدا الأطفال حديثي الوالدة أو الزوجة في حالة الزواج الحديث.

كما تشمل تغطية الأبناء الذكور بحد أقصى للعمر 18 عاماً فقط.

كما تضم تغطيـــة الإناث الغير متزوجات، المطلقات، الأرامل لا تزيد عن ٦٠ عاماً.

تغطية كبار السن لا تزيد عن 60 عاماً.

تصل نسبة التحمل إلى 20 % للمطالبات بالعيادات الخارجية أو التنويم.

للحصول على برامج عائلتي

بعد ملء طلـــب التأمين المتـوفر على موقع الشـــركة الإلكتروني أو من خلال سداد أو في مكاتب الشـــركة وبعد سداد القســـط نقداً أوعن طريق التفويض بالخصم من بطاقتك الائتمانية، كما يتم إصدار وثيقة التأمين الطبي لك ولعائلتك.

كما ستوفر لك شركة التعاونية ولكل مستفيدين من هذا التأمين بطاقات التأمين الطبي التـــي تسمح لكم بالحصول على الرعايـــة الصحية المتفق عليها لدى المراكز الطبية المعتمدة، وذلك دون ســـداد القيمة المادية للعلاج باســـتثناء ما أقرت عليه الوثيقة، حيث سيقوم مقدم الخدمة بتحويل فاتـــورة العالج إلى الشركة لسدادها.

أما في حالة الطوارئ فقـط يمكـنـك الحصول على العلاج الطبي اللازم من أقـرب المـراكز الطبية لك، ثم قم بسداد قيمة العلاج، وستقوم الشـركة بتعويضك عن المصروفات التي سددتها للمركز، أو حسب الأسعار السائدة في المملكة العربية السعودية بعـد تقديم المستندات اللازمة.