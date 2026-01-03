عاجل: رحيل جميل عازر.. "وجه الجزيرة الجاد"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: توفي الإعلامي الأردني جميل عازر أحد مؤسسي ومذيعي قناة الجزيرة عن عمر ناهز 89 عاما في لندن، والذي اشتهر بملامحه الجادة طوال الوقت.

ولد عازر في مدينة الحصن بمدينة إربد العالم 1937، بدأ مسيرته كمترجم أخبار ومقدم برامج إخبارية في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) العربية بين عامي 1965-1975.

وعمل كمحرر أخبار باللغة الإنكليزية ومترجم أخبار ومقدم برامج إخبارية وشؤون الساعة في الهيئة 1976-1984، ثم أصبح كبير مخرجين قسم الأخبار في الهيئة.

انتقل بعدها كمساعد رئيس قسم الأخبار في الهيئة وكرئيس قسم الأخبار، ومنتج لبعض البرامج في الهيئة "السياسة بين السائل والمجيب" و"الشؤون العربية في الصحف البريطانية" بين عامي 1986-1988. وبين 1988 و1990 خدم كمساعد رئيس القسم العربي في الهيئة.

وأنهى عمله في هيئة الإذاعة البريطانية كمخرج ومقدم للبرامج "التجارة والصناعة" وأسبوعيات الصحافة البريطانية حتى 1994.

التحق بقناة الجزيرة الفضائية منذ انطلاقتها في 30 يوليو (تموز) 1996م، وكان من وضع شعارها الرأي والرأي الآخر، وعمل فيها مذيع أخبار ومقدم برنامج "الملف الأسبوعي" ومسؤول التدقيق اللغوي والإخباري وعضو هيئة التحرير.

عثمان العمير نعاه بطريقته الخاصة

من جانبه كتب الصحفي السعودي عثمان العمير ناشر "الخليج 365" نعياً للراحل بطريقته الخاصة، والتي تبرز أهمية السمعة الحسنة التي تسبق الشخص في كل مكان، وكتب العمير :"لم نتقابل أنا والراحل جميل عازر، لكن سمعته الحسنة معروفة ، كل التعازي لزملاء المهنة ولعائلته" .

بدوه نعى محمد كريشان أحد وجوه الجزيرة الإخبارية رفيق دربه جميل عازر، فكتب :"بلغني قبل قليل ببالغ الحزن والأسى وفاة أستاذنا العزيز جميل عازر في لندن.. أبو دلال من الجيل المؤسس لقناة "الجزيرة" قبل ثلاثين عاما وصاحب شعارها "الرأي والرأي الآخر". كانت له طلته المميّزة على شاشتنا قبل أن يتقاعد قبل زهاء العشر سنوات ويعود إلى لندن التي عمل في إذاعتها العربية لثلاثين عاما، كان الأستاذ جميل دمث الأخلاق، هادئ وحبّوب وكان مخلصا متفانيا في عمله وكأنه في عز الشباب، رحمة الله عليه وخالص العزاء لزملائه وأحبته".