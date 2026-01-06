عاجل: ظهور أحمد الشرع بعد شائعات عن تعرضه لحادث أمني (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: ما قصة التقارير الاستخباراتية والشائعات الأمنية التي تحدثت عن اليوم الإثنين تحديداً عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع؟ فقد أشار تقرير إسرائيلي صباحاً إلى أن إيران تخطط لاغتيال الشرع، وفي المساء انتشرت شائعات عن تعرضه لحادث أمني.

رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع في دمشق قبل قليل.. pic.twitter.com/Ecno7k0yrU — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) January 5, 2026

وفي ردة فعله ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع، في فيديو يتجول في أحد محلات المزة في دمشق، بعد شائعات عن تعرضه لحادث أمني.

في الفيديو، الذي قال ناشروه إنه صُوّر مساء الإثنين، يظهر الشرع وهو يشرب القهوة من أحد محلات الشارع الدمشقي الشهير. ويسأل الشرع صاحب المحل عن اختصاصه، في فيديو مدته 45 ثانية.

وسرت شائعات عن حصول حادث أمني في شارع المزة، قرب القصر الجمهوري،وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، الإثنين، إنه "لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات".

وقال البابا في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": "تداولت بعض المنصات أنباءً عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف رئيس الجمهورية العربية السورية وعدداً من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية".

وأكمل: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، ونهيب بالمواطنين الكرام، وبجميع وسائل الإعلام، تحري الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة".

تقرير استخباراتي اسرائيلي

وكان موقع "واللا" الإسرائيلي، قد أفاد نقلا عن مصادر أمنية صباح الاثنين، بأن جهات في الجيش الإسرائيلي تحذر من أن إيران تعمل بالتنسيق مع أطراف معادية لاستهداف الرئيس السوري أحمد الشرع، في ظل ما وصفته بمعلومات استخباراتية تشير إلى تهديدات فعلية تطال حياته واستقرار نظامه.

وذكر الموقع أن هذه التحذيرات عُرضت خلال سلسلة من المناقشات المغلقة التي عُقدت مؤخرا برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وبمشاركة كبار مسؤولي المنظومة الأمنية.

