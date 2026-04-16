أريانا غراندي ضحية جديدة لروبرت دي نيرو… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: كشفت شركة “يونيفرسال بيكتشرز” رسمياً عن البوستر الأول لفيلم “Focker In-Law”، معلنةً عودة سلسلة الكوميديا الأيقونية “Meet the Parents” بجزء رابع يجمع شمل العائلة بعد غياب استمر خمسة عشر عاماً.

يتصدّر الملصق الدعائي الثنائي الشهير روبرت دي نيرو وبن ستيلر، وتتوسطهما النجمة أريانا غراندي التي تنضم كبطلة رئيسية في هذا الفصل الجديد.

وفي وقت سابق، شهد معرض “CinemaCon” السنوي في لاس فيغاس العرض الأول للتريلر، حيث صعد بن ستيلر وروبرت دي نيرو إلى المسرح وسط تفاعل كبير. ومازح ستيلر الجمهور قائلاً إن الفريق أخذ “استراحة متعمدة” منذ عام ٢٠١٠، مشيراً إلى أنه أصبح الآن في نفس العمر الذي كان عليه دي نيرو عند انطلاق السلسلة، ما استدعى رداً ساخراً من الأخير الذي قاطعه قائلاً: “لا تقل ذلك، هذا أمر غير محترم!”.

بدأ المقطع الترويجي بمشهد يعيد إلى الأذهان كلاسيكيات السلسلة، حيث يخضع الجد “جاك بيرنز” (دي نيرو) الضحية الجديدة، أريانا غراندي، لاختبار “جهاز كشف الكذب” صارم. وتؤدي غراندي دور خطيبة ابنهما “هنري” (سكايلر جيسوندو)، وتفاجئ الجميع في التريلر بقدراتها القتالية وتاريخها المهني الغامض، حيث تقول: “الناس يسيئون تقديري، لكنني في الحقيقة كنت مفاوضة رهائن في مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

القصة: تركز الأحداث على “هنري”، ابن غريغ وبام فوكر، الذي يقرّر الارتباط بفتاة (أريانا غراندي) تبدو غير متوافقة مع معايير العائلة، ما يفتح الباب أمام مواقف كوميدية تعيد اختبار “دائرة الثقة”.

ويعود كل من أوين ويلسون، بليث دانر، وتيري بولو لأدوارهم الأصلية، والفيلم من كتابة وإخراج جون هامبورغ، الذي شارك في تأليف الأجزاء السابقة.

الفيلم من إنتاج “ترايبيكا برودكشنز” و”ريد آور”، ومن المقرر انطلاقه في دور السينما عالمياً في ٢٧ نوفمبر المقبل، تزامناً مع عطلة عيد الشكر.

بهذا الجزء، تراهن هوليوود على استعادة بريق واحدة من أنجح السلاسل الكوميدية التي حققت أجزاؤها السابقة إيرادات تجاوزت المليار دولار. فهل ينجح بن ستيلر في الحفاظ على توازنه أمام صرامة دي نيرو وجنون أريانا غراندي الجديد؟