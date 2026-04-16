“فتاة النافذة” تعود بعد غياب عامَين…وهذه تفاصيل عودتها

دبي - فريق التحرير: يستعد المخرج التركي الحائز على جوائز، إمين ألبير، لتصوير مسلسله الجديد بعنوان “الناس”، من إنتاج شركة MGX Film، حيث أُقيمت أمس جلسة القراءة الأولى للعمل تمهيدًا لانطلاق التصوير.

المسلسل من فكرة وتصميم الكاتب هاكان بونومو، بينما تتولى كتابة السيناريو ميلاي إيزينغين. وتدور أحداثه داخل مجمّع سكني فاخر لا يزال قيد الإنشاء، يجمع أشخاصًا من طبقات اجتماعية مختلفة في إطار درامي مشوّق.

ومن المقرر تصوير العمل في قبرص، حيث يتناول قصة جريمة قتل وما يتبعها من تطورات وأحداث تُروى بأسلوب صادم ومؤثر.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم أبرزهم: بورجو بيرجيك، أليكان يوجيسوي، أوزغور جان تشيفيك، سيرا أريتورك، إلى جانب مصعب إكيجي، أوميت بيسته كارجين، جانسو ديكتاش وإيبك بيلغين. ومن اللافت أن بورجو بيرجيك وأليكان يوجيسوي سيجسدان دور زوجين ضمن أحداث العمل.

ومن المتوقع أن ينطلق تصوير المسلسل في أواخر مايو، وسط ترجيحات بعرضه عبر منصة HBO Max.

نذكر أن بورجو بيرجيك وبعد زواجها من المنتج إمره يتكين، ابتعدت نسبيًا عن الشاشة، خصوصًا بعد إعلان حملها وإنجابها لطفلتها، حيث فضّلت التركيز على حياتها العائلية والأمومة. وقد استمر هذا الغياب لفترة تراوحت بين سنة وسنة ونصف تقريبًا، استنادًا إلى آخر ظهور فعلي لها وأعمالها الفنية. ورغم ذلك، لم تعلن اعتزالها، بل اكتفت بأخذ استراحة مؤقتة. يُذكر أن مسلسل “فتاة النافذة” انتهى عرضه رسميًا في ١٥ حزيران (يونيو) ٢٠٢٣ مع الحلقة ٨٢ التي شكّلت النهاية، ما يعني أنه مضى نحو عامين تقريبًا على انتهاء عرضه على الشاشة.