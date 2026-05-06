بالصور- لحظة كسرت فيها بيونسيه ونيكول كيدمان قواعد حفل ميت غالا

دبي - فريق التحرير: خرقت Met Gala ٢٠٢٦ هذا العام بعض قواعده التقليدية، بعدما تحوّلت الاستثناءات إلى مشهد لافت على السجادة الحمراء، خاصة مع حضور أبناء النجمات في حدث يُفترض أنه مخصص للبالغين فقط.

فعلى الرغم من القاعدة غير الرسمية التي تشترط أن يكون الحضور بعمر ١٨ عامًا وأكثر، ظهرت الممثلة نيكول كيدمان برفقة ابنتها صنداي روز (١٧ عامًا)، ما اعتُبر تجاوزًا واضحًا لهذا الشرط، رغم اقترابها من بلوغ السن القانونية خلال أشهر قليلة.

وفي مفاجأة أكبر، حضرت الفنانة بيونسيه الحفل برفقة ابنتها بلو آيفي (١٤ عامًا)، لتتحول القواعد الصارمة إلى مجرد “إرشادات” غير ملزمة، خصوصًا مع مشاركة العائلات في واحدة من أكثر ليالي الموضة شهرة في العالم.

وشاركت صنداي روز تجربتها الأولى في الحفل بإطلالة وردية رمزية مستوحاة من فكرة “التفتح”، بينما اختارت نيكول كيدمان فستانًا أحمر لافتًا يعكس مفاهيم القوة والحب والأمومة.

أما بيونسيه، فخطفت الأنظار بإطلالة ذهبية مرصعة بالأحجار الكريمة مع تفاصيل فخمة من المجوهرات، قبل أن تغيّر لاحقًا إطلالتها داخل الحفل إلى فستان أسود وذهبي أكثر جرأة حيث لفتت الأنظار باختيارها قطعة مجوهرات استثنائية تحمل طابعًا تاريخيًا، إذ زيّنت إطلالتها بعقد “ملكة كالاهاري” من دار شوبارد. صُمّم هذا العقد الفاخر من ماسة خام نقية تزن ٣٤٢ قيراطًا، ويضم مجموعة أحجار يتجاوز وزنها الإجمالي ١٠٠ قيراط، ما يجعله من أندر القطع في عالم المجوهرات. وتُقدَّر قيمته بعشرات الملايين، حتى أنه يُعرف بلقب “عقد الـ٥٠ مليون دولار”.

وهكذا، تحوّل ميت غالا ٢٠٢٦ إلى نسخة أكثر مرونة من نفسه، حيث كسرت العائلات اللامعة قواعده التقليدية على طريقتها الخاصة، في ليلة جمعت بين الفخامة والجرأة والتجديد.