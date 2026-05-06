سيلفي “ممنوع” لبلاكبينك من داخل الحمام يهز كواليس الميت غالا…ماذا حدث؟

دبي - فريق التحرير: خطفت عضوات فرقة بلاكبينك الأنظار خلال الحفل، بعدما اجتمعن في صورة “سيلفي” جماعية داخل حمّام متحف المتروبوليتان للفنون، في خطوة تُعد خرقًا لإحدى أبرز قواعد الحدث التي تمنع استخدام الهواتف والتصوير.

والتُقطت الصورة بواسطة العارضة بهافيتا ماندافا، حيث ظهرت ليسا وهي ترسل قبلة للكاميرا إلى جانب جيسو، فيما وقفت روزيه مبتسمة، وظهرت جيني بإطلالة مرحة برفقة عدد من النجوم، من بينهم مارغو روبي.

الصورة التي انتشرت بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل، أعادت تسليط الضوء على كواليس الحفل المغلقة، رغم القيود الصارمة التي فُرضت منذ سنوات للحفاظ على خصوصية الحدث ومنع التصوير داخله.

ورغم ذلك، لا تزال مثل هذه اللحظات العفوية تجد طريقها إلى الجمهور، مؤكدة أن نجوم الصف الأول لا يترددون أحيانًا في كسر القواعد… من أجل لقطة واحدة فقط.