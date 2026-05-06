بعد انبهاره بصور ابنته… كيف وقع محمد حديد في فخ الإطلالة المزيفة لجيجي حديد في “ميت غالا”؟

دبي - فريق التحرير: وقع رجل الأعمال محمد حديد في فخ الصور المزيفة التي تنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما نشر عبر حسابه على “إنستغرام” صورة لابنته عارضة الأزياء جيجي حديد، معتقدًا أنها إطلالتها الرسمية في حفل “ميت غالا” الأخير.

في هذا السياق، أبدى “حديد” إعجابه الشديد بالصورة التي ظهرت فيها جيجي بفستان أبيض وذهبي فخم، معلقًا بحماس: “تبدو كأنها خرجت من إطار لوحة في متحف.. لحظة كلاسيكية لـ آل حديد”، قبل أن يكتشف لاحقًا أن الصورة مجرد تصميم رقمي لا علاقة له بالواقع، ما دفعه إلى حذف المنشور سريعًا بعد تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن جيجي تألقت بالفعل على السجادة الحمراء بإطلالة حقيقية ومختلفة تمامًا، فإن عدسات الكاميرات لم تكتفِ برصد أزيائها فحسب، بل تابعت تفاصيل ليلتها التي لم تخلُ من الرومانسية. فبينما صعدت جيجي درجات المتحف بمفردها أمام المصورين، كشفت تقارير أنها لم تكن وحيدة طوال السهرة، إذ انضم إليها حبيبها النجم برادلي كوبر داخل متحف متروبوليتان للفنون.

وقد خطف الثنائي الأنظار بقضاء وقت خاص ودافئ بعيدًا عن صخب السجادة الحمراء، ليؤكدا متانة علاقتهما في ليلة جمع التبرعات الشهيرة، حيث استمتعا بلحظات رومانسية استثنائية داخل أروقة المتحف، لتكتمل صورة “ليلة جيجي” التي مزجت بين صخب الشهرة وهدوء الحب.