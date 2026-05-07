القرار الأخير يُحسم.. اكتمال فرق “ذا فويس كيدز” واستعداد للمواجهة الكبرى

دبي - فريق التحرير: اكتمل تشكيل الفرق الثلاثة، في حلقة شهدت اختيار رامي لآخر مشتركين في فريقه، وقبلها ضمّت داليا آخر موهبة إلى فريقها، فيما اختتم الشامي فريقه في الحلقة الماضية، وجلس كمتفرج ومستمع إلى الأصوات ضمن الحلقة السادسة والأخيرة من الموسم الجديد من برنامج “The Voice Kids” على MBC1، و”MBC العراق”، و”MBC مصر” وMBC5، وطبعاً على “MBC شاهد”.

وقد ضم رامي إلى فريقه زياد عباس، ثم أفنان الشنيني، وكريستينا ميراكيان، بينما انضم آدم زين الدين إلى فريق داليا ليكون الموهبة رقم اثنتي عشرة والأخيرة فيه.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

اقتصر دور الشامي في الحلقة الأخيرة من مرحلة “الصوت وبس” على الاستماع، حيث لم يعد له الحق في اختيار أي صوت، وكانت داليا حريصة على أن تلاحق “الجوكر” الذي سيشكل آخر الأصوات في فريقها، بينما كان لرامي حصة الأسد عبر اختيار ثلاث مواهب. وأعرب الشامي عن أسفه لعدم قدرته على ضم أحد إلى فريقه، بينما كانت داليا تبحث عما أسمته “الجوكر” الذي يستحق المقعد الأخير في فريقها. أما رامي، وعلى الرغم من أن لديه ثلاثة مقاعد في فريقه، ظل متمسكاً بمبدئه وهو التأني في الاختيار.

وكان زياد عباس من مصر أول الذين وقفوا على المسرح، وقال إن انضمامه إلى البرنامج يمثل تحقيقاً لحلمه، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجمهور، ووصفه بالموهبة العظيمة صاحبة الطاقة الرهيبة. كما أجادت أفنان الشنيني من اليمن بالغناء، ما دفع رامي إلى الالتفاف لها بكرسيه دون تردد. كما التفت أيضاً لآخر موهبة، وكانت كريستينا ميراكيان من سوريا، التي تتميز بصوت مميز وناضج.

في المقابل، لم يسعف الحظ عبد الله البورشيد من البحرين، وعبد الفتاح وائل من مصر، وليث الكنيفاتي من سوريا، وشيماء ضاحي من مصر، بأن يجدوا من يؤمن بمواهبهم ويلتفت لهم بكرسيه.

وهكذا، تكون الفرق الثلاثة مكتملة وجاهزة لخوض التحدي المقبل، وهو مرحلة المواجهة اعتباراً من الأسبوع المقبل. وقد اكتمل فريق الشامي تماماً بـ اثنتي عشرة موهبة، ويتبقى موهبة واحدة لداليا لتضمها إلى فريقها، فيما سيتمكن رامي من أن يكون سيد الموقف في الحلقة المقبلة، على اعتبار أنه ما يزال لديه الحق في ضم ثلاث مواهب.