ليلة استثنائية في لاس فيغاس… توزيع جوائز الموسيقى الأميركية ٢٠٢٦ وسط غياب اهمّ الفائزين

دبي - فريق التحرير: أقيمت فعاليات حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية لعام ٢٠٢٦ (American Music Awards) مساء الإثنين ٢٦ مايو، حيث تمّ تكريم أبرز النجوم والأعمال الموسيقية التي حققت نجاحاً واسعاً خلال العام. ويُعد الحفل من أكبر الفعاليات الموسيقية العالمية التي تعتمد بالكامل على تصويت الجمهور، حيث يتم اختيار المرشحين بناءً على نسب التفاعل الجماهيري عبر منصات البث والمبيعات والإذاعات والجولات الفنية.

أقيم الحفل في قاعة MGM Grand Garden Arena بمدينة لاس فيغاس الأميركية، وسط حضور ضخم لأبرز نجوم الموسيقى العالمية، وشهد العديد من المفاجآت واللحظات اللافتة.

وقد خطف أسطورة الروك بيلي أيدول لأنظار على السجادة الحمراء بإطلالةٍ عكست أسلوبه الروك الشهير، حيث ارتدى سترة جلدية سوداء مع قميص فوشيا وتسريحة شعره الشائكة المعروفة.

وكرَّم بيلي أيدول خلال الحفل بجائزة الإنجاز مدى الحياة تقديراً لمسيرته الطويلة وإسهاماته في موسيقى الروك، لينضم إلى قائمة من النجوم الذين حصلوا على الجائزة سابقاً، بينهم ديانا روس ورود ستيوارت.

كما فازت فرقة BTS الكوريّة بجائزة “فنان العام” وجائزة أفضل فنان K-Pop وجائزة أغنية الصيف: SWIM وصعد أعضاء الفرقة إلى المسرح لتسلّم الجائزة، حيث وجّهوا الشكر لجمهورهم المعروف باسم “ARMY”، مؤكدين أن دعم المعجبين كان السبب الرئيسي وراء هذا الإنجاز، خاصة بعد عودتهم من الخدمة العسكرية وإطلاق ألبومهم الجديد “Arirang” في مارس الماضي . (شاهدوا الفيديو)

من جهتها، حصدت SZA جائزة أفضل فنانة R&B، وتحدثت خلال كلمتها عن سعادتها بلقاء أعضاء BTS للمرة الأولى، كما وجّهت الشكر لفريق عملها وجمهورها، وأهدت الجائزة لكل النساء المبدعات والملهمات في فئتها.

وشهد الحفل غياب عدد من أبرز النجوم المرشحين، بينهم كاردي بي، شاكيرا، و جاستن بيبر، وسابرينا كاربنتر، رغم تصدّر أسمائهم العديد من الفئات المهمة.

كما لفت غياب تايلور سويفت الأنظار، خصوصاً بعدما دخلت الحفل بثمانية ترشيحات، شملت فئات “فنانة العام”، و”أفضل فنانة بوب”، و”ألبوم العام” و”أفضل ألبوم بوب” عن ألبومها The Life of a Showgirl، إضافة إلى “أغنية العام” و”أفضل فيديو كليب” و”أفضل أغنية بوب” عن أغنية The Fate of Ophelia، إلى جانب ترشيحها لفئة “أغنية الصيف” عن Elizabeth Taylor.

في وقت اكتفى بعض النجوم بالاحتفال بفوزهم من بعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفائزون بجوائز American Music Awards 2026:

فنان العام: BTS

أفضل فنان جديد: KATSEYE

ألبوم العام: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

أغنية العام: Golden

تعاون العام: PinkPantheress وZara Larsson – Stateside

أغنية العام على مواقع التواصل: Tyla – CHANEL

أفضل فيديو كليب: KATSEYE – Gnarly

أفضل موسيقى تصويرية: KPop Demon Hunters

جولة العام: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

أفضل جولة صاعدة: Benson Boone – American Heart World Tour

أفضل ألبوم اختراق: Zara Larsson – Midnight Sun

أفضل أغنية كلاسيكية معادة للواجهة: Black Eyed Peas – Rock That Body

أفضل أداء غنائي: Golden

أغنية الصيف: BTS – SWIM

جائزة التميز العالمية: Karol G

جائزة صوت المحاربين القدامى: Darius Rucker

أفضل فنان بوب: Justin Bieber

أفضل فنانة بوب: Sabrina Carpenter

أفضل فنان بوب صاعد: KATSEYE

أفضل أغنية بوب: Golden

أفضل ألبوم بوب: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

أفضل فنان كانتري: Morgan Wallen

أفضل فنانة كانتري: Ella Langley

أفضل ثنائي/فرقة كانتري: Zac Brown Band

أفضل فنان كانتري صاعد: Sam Barber

أفضل أغنية كانتري: Choosin’ Texas

أفضل ألبوم كانتري: Megan Moroney – Cloud 9

أفضل فنان هيب هوب: Kendrick Lamar

أفضل فنانة هيب هوب: Cardi B

أفضل فنان هيب هوب صاعد: Monaleo

أفضل أغنية هيب هوب: Cardi B – ErrTime

أفضل ألبوم هيب هوب: Cardi B – AM I THE DRAMA?

أفضل فنان R&B: Bruno Mars

أفضل فنانة R&B: SZA

أفضل فنان R&B صاعد: Leon Thomas

أفضل أغنية R&B: Bruno Mars – I Just Might

أفضل ألبوم R&B: Bruno Mars – The Romantic

أفضل فنان لاتيني: Bad Bunny

أفضل فنانة لاتينية: Shakira

أفضل ثنائي/فرقة لاتينية: Fuerza Regida

أفضل فنان لاتيني صاعد: Kapo

أفضل أغنية لاتينية: Bad Bunny – NUEVAYoL

أفضل ألبوم لاتيني: KAROL G – Tropicoqueta

أفضل فنان روك/ألترناتيف: Twenty One Pilots

أفضل فنان روك/ألترناتيف صاعد: sombr

أفضل أغنية روك/ألترناتيف: sombr – back to friends

أفضل ألبوم روك/ألترناتيف: sombr – I Barely Know Her

أفضل فنان إلكتروني/دانس: David Guetta

أفضل فنان K-Pop: BTS

أفضل فنانة K-Pop: TWICE

أفضل فنان أفروبيتس: Tyla

أفضل فنان أميركانا/فولك: Noah Kahan