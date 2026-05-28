ليلة استثنائية في لاس فيغاس… توزيع جوائز الموسيقى الأميركية ٢٠٢٦ وسط غياب اهمّ الفائزين

دبي - فريق التحرير: أقيمت فعاليات حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية لعام ٢٠٢٦ (American Music Awards) مساء الإثنين ٢٦ مايو، حيث تمّ تكريم أبرز النجوم والأعمال الموسيقية التي حققت نجاحاً واسعاً خلال العام. ويُعد الحفل من أكبر الفعاليات الموسيقية العالمية التي تعتمد بالكامل على تصويت الجمهور، حيث يتم اختيار المرشحين بناءً على نسب التفاعل الجماهيري عبر منصات البث والمبيعات والإذاعات والجولات الفنية. (http://www.instagram.com/p/DYyo3RDo5I2/)
أقيم الحفل في قاعة MGM Grand Garden Arena بمدينة لاس فيغاس الأميركية، وسط حضور ضخم لأبرز نجوم الموسيقى العالمية، وشهد العديد من المفاجآت واللحظات اللافتة. (http://www.instagram.com/p/DYyqOL4IpXB/)
وقد خطف أسطورة الروك بيلي أيدول لأنظار على السجادة الحمراء بإطلالةٍ عكست أسلوبه الروك الشهير، حيث ارتدى سترة جلدية سوداء مع قميص فوشيا وتسريحة شعره الشائكة المعروفة.
وكرَّم بيلي أيدول خلال الحفل بجائزة الإنجاز مدى الحياة تقديراً لمسيرته الطويلة وإسهاماته في موسيقى الروك، لينضم إلى قائمة من النجوم الذين حصلوا على الجائزة سابقاً، بينهم ديانا روس ورود ستيوارت.
كما فازت فرقة BTS الكوريّة بجائزة “فنان العام” وجائزة أفضل فنان K-Pop وجائزة أغنية الصيف: SWIM وصعد أعضاء الفرقة إلى المسرح لتسلّم الجائزة، حيث وجّهوا الشكر لجمهورهم المعروف باسم “ARMY”، مؤكدين أن دعم المعجبين كان السبب الرئيسي وراء هذا الإنجاز، خاصة بعد عودتهم من الخدمة العسكرية وإطلاق ألبومهم الجديد “Arirang” في مارس الماضي . (شاهدوا الفيديو)
من جهتها، حصدت SZA جائزة أفضل فنانة R&B، وتحدثت خلال كلمتها عن سعادتها بلقاء أعضاء BTS للمرة الأولى، كما وجّهت الشكر لفريق عملها وجمهورها، وأهدت الجائزة لكل النساء المبدعات والملهمات في فئتها.
وشهد الحفل غياب عدد من أبرز النجوم المرشحين، بينهم كاردي بي، شاكيرا، و جاستن بيبر، وسابرينا كاربنتر، رغم تصدّر أسمائهم العديد من الفئات المهمة.
كما لفت غياب تايلور سويفت الأنظار، خصوصاً بعدما دخلت الحفل بثمانية ترشيحات، شملت فئات “فنانة العام”، و”أفضل فنانة بوب”، و”ألبوم العام” و”أفضل ألبوم بوب” عن ألبومها The Life of a Showgirl، إضافة إلى “أغنية العام” و”أفضل فيديو كليب” و”أفضل أغنية بوب” عن أغنية The Fate of Ophelia، إلى جانب ترشيحها لفئة “أغنية الصيف” عن Elizabeth Taylor.
في وقت اكتفى بعض النجوم بالاحتفال بفوزهم من بعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الفائزون بجوائز American Music Awards 2026:
فنان العام: BTS
أفضل فنان جديد: KATSEYE
ألبوم العام: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
أغنية العام: Golden
تعاون العام: PinkPantheress وZara Larsson – Stateside
أغنية العام على مواقع التواصل: Tyla – CHANEL
أفضل فيديو كليب: KATSEYE – Gnarly
أفضل موسيقى تصويرية: KPop Demon Hunters
جولة العام: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
أفضل جولة صاعدة: Benson Boone – American Heart World Tour
أفضل ألبوم اختراق: Zara Larsson – Midnight Sun
أفضل أغنية كلاسيكية معادة للواجهة: Black Eyed Peas – Rock That Body
أفضل أداء غنائي: Golden
أغنية الصيف: BTS – SWIM
جائزة التميز العالمية: Karol G
جائزة صوت المحاربين القدامى: Darius Rucker
أفضل فنان بوب: Justin Bieber
أفضل فنانة بوب: Sabrina Carpenter
أفضل فنان بوب صاعد: KATSEYE
أفضل أغنية بوب: Golden
أفضل ألبوم بوب: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
أفضل فنان كانتري: Morgan Wallen
أفضل فنانة كانتري: Ella Langley
أفضل ثنائي/فرقة كانتري: Zac Brown Band
أفضل فنان كانتري صاعد: Sam Barber
أفضل أغنية كانتري: Choosin’ Texas
أفضل ألبوم كانتري: Megan Moroney – Cloud 9
أفضل فنان هيب هوب: Kendrick Lamar
أفضل فنانة هيب هوب: Cardi B
أفضل فنان هيب هوب صاعد: Monaleo
أفضل أغنية هيب هوب: Cardi B – ErrTime
أفضل ألبوم هيب هوب: Cardi B – AM I THE DRAMA?
أفضل فنان R&B: Bruno Mars
أفضل فنانة R&B: SZA
أفضل فنان R&B صاعد: Leon Thomas
أفضل أغنية R&B: Bruno Mars – I Just Might
أفضل ألبوم R&B: Bruno Mars – The Romantic
أفضل فنان لاتيني: Bad Bunny
أفضل فنانة لاتينية: Shakira
أفضل ثنائي/فرقة لاتينية: Fuerza Regida
أفضل فنان لاتيني صاعد: Kapo
أفضل أغنية لاتينية: Bad Bunny – NUEVAYoL
أفضل ألبوم لاتيني: KAROL G – Tropicoqueta
أفضل فنان روك/ألترناتيف: Twenty One Pilots
أفضل فنان روك/ألترناتيف صاعد: sombr
أفضل أغنية روك/ألترناتيف: sombr – back to friends
أفضل ألبوم روك/ألترناتيف: sombr – I Barely Know Her
أفضل فنان إلكتروني/دانس: David Guetta
أفضل فنان K-Pop: BTS
أفضل فنانة K-Pop: TWICE
أفضل فنان أفروبيتس: Tyla
أفضل فنان أميركانا/فولك: Noah Kahan
