جدل واسع بعد فيديو مسيء لزين مالك… ما الذي حصل؟

دبي - فريق التحرير: ردّ المغني البريطاني زين مالك على مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، ظهر فيه وهو يطلب من حشد من الأشخاص الابتعاد عن سيارته أثناء مغادرته أحد الفنادق في مانشستر، مؤكدًا أن ما حدث تم تفسيره بشكل خاطئ.

وأوضح زين مالك عبر حسابه على إنستغرام أن الأشخاص الذين كانوا يعيقون طريقه لم يكونوا من المعجبين، بل مجموعة من الرجال البالغين الذين حاصروا باب الفندق والسيارة لأكثر من عشر دقائق، ما تسبب في عرقلة خروجه مع فريق الحماية.

وأكد أن هؤلاء الأشخاص كانوا يسعون للحصول على محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا ما حدث بأنه “غير آمن وغير مقبول”، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تضر بالعلاقة بين الفنان وجمهوره الحقيقي.

وكان الفيديو قد أظهر زين وهو يطلب من الحشد الابتعاد بصوت حاد أثناء محاولته ركوب السيارة، في وقت كان فريقه يحاول تأمين خروجه من الفندق.

يُذكر أن زين مالك كان قد استأنف نشاطه الفني مؤخرًا ضمن جولته الغنائية الجديدة بعد فترة من التوقف الصحي، والتي اضطر خلالها لإلغاء عدد من حفلاته والابتعاد مؤقتًا عن الترويج لأعماله بسبب أزمة صحية غير معلنة.