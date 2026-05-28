بعد هجوم عنيف بسبب “بحرية” لحماقي وشيرين، عزيز الشافعي يتحرك قضائيًا بعد حملة “اغتيال معنوي”

دبي - فريق التحرير: منذ اللحظات الأولى لإطلاق ديو “بحرية” — الذي جمع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان محمد حماقي ضمن ألبومه الجديد “سمّعوني” — انقسمت آراء الجمهور بشكل حاد حول العمل. ورغم النجاح الرقمي الكبير للأغنية وتصدرها قوائم الترند في مصر خلال ٢٤ ساعة من طرحها، فإن موجة الانتقادات كانت الأبرز، إذ اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن العمل “لا يليق” بصوت شيرين وحماقي، ورأى البعض أن الأغنية كانت لتناسب أسماء أخرى وأمام هذه الموجة، تعرض الملحن لهجوم شرس، ما دفعه إلى الرد مباشرة على أحد المتابعين الذي انتقد التوليفة الغنائية. وجاء رد الشافعي ليؤكد أن اختيار الأغنية ليس مسؤوليته وحده، قائلاً: “ابعت رأيك لشيرين وحماقي واسألهم عن اختيارهم، لأن اختيار الأغنية مش مهمة الصانع لوحده، لكنه قرار مشترك… ليه أنا اللي أتحاسب لوحدي؟”

لكن هذا الرد لم يهدّئ الأجواء، بل أشعل موجة جديدة من الانتقادات، حيث اعتبر البعض أن الشافعي يحاول التهرب من المسؤولية الفنية، ما ضاعف حدة الهجوم الموجه إليه.

ومع تفاقم الأزمة، خرج الشافعي في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، معبّراً عن استيائه الشديد، ومؤكداً أن الأمر تجاوز حدود النقد الفني وتحول إلى “حملة اغتيال معنوي” وهجوم شخصي يستهدف تاريخه الفني الممتد لأكثر من عشرين عاماً. كما شدد على أن الأغنية جرى فهمها بشكل خاطئ، مؤكداً أنها مجرد ديو خفيف لا يتضمن أي إسفاف أو تجاوزات دينية أو سياسية.

ومع تصاعد حدة التجاوزات وتحول الانتقادات إلى سبّ وقذف علني، قرر عزيز الشافعي وضع حد للأزمة قانونياً، حيث حرر محضراً رسمياً ضد عدد من الأشخاص بتهمة الإساءة والتشهير المتعمد، مؤكداً ضرورة الفصل بين النقد الفني المشروع والتجاوز بحق الأشخاص.

وفي ظل الهجوم العنيف الذي تعرض له الشافعي، حرص عدد من النجوم على إعلان تضامنهم الكامل معه ودعمه في مواجهة هذه الحملة.

ومن بينهم الفنانة إليسا، التي دخلت على خط الأزمة وقدمت له دعماً معنوياً عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، قائلة: “حبيبي ولا يهمك من كل الكلام!.. إنت مبدع وستبقى مبدع”.

ولم يتأخر الشافعي في الرد على هذا الموقف، معبّراً عن امتنانه الكبير لإليسا، إذ كتب: “كلامك الحلو وقلبك الأبيض لا يقلان جمالاً عن جمالك كإنسانة راقية وكفنانة عظيمة نفتخر بها، بحبك”.

ومن جانبها، حرصت الفنانة كارول سماحة على مساندة الشافعي والإشادة بموهبته، من خلال رسالة تحفيزية نشرتها عبر منصة “إكس”، جاء فيها: “الفنان الرائع عزيز الشافعي، فقط الشجرة المثمرة هي التي تُقذف بالحجارة.. استمر”.