نجمة “العشق الممنوع” هازال كايا تثير الجدل بتصريح صادم حول إنفاق المال: بخل أم اقتصاد؟

دبي - فريق التحرير: أثارت الممثلة التركية هازال كايا موجة من التفاعل بعد تصريحات صريحة تحدثت فيها عن علاقتها بالمال والإنفاق، مؤكدة أنها لا تزال تتعامل بحذر شديد مع مصروفها رغم الشهرة والنجاح اللذين حققتهما على مدار السنوات الماضية.

وأوضحت هازال أنها تجد صعوبة في إنفاق مبالغ كبيرة على الملابس، مشيرة إلى أنها بطبعها شخصية تميل إلى التوفير. وقالت إن بعض المقربين منها حاولوا إقناعها بتغيير بعض عاداتها، حتى أن أحد مديري أعمالها طلب منها في وقت سابق التخلي عن الحقائب القماشية التي اعتادت استخدامها.

وأكدت نجمة “العشق الممنوع” و”اسمها فريحة” أن نشأتها لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل هذه الشخصية، موضحة أنها تربت في عائلة من الطبقة المتوسطة، وأن كون والديها محاميين لا يعني أنها عاشت حياة مترفة أو مرفهة.

كما تحدثت عن والدتها، التي تعمل محامية وناشطة حقوقية، مشيرة إلى أنها لم تكن تسعى وراء القضايا من أجل المال فقط، وهو ما انعكس على طريقة تفكيرها ونظرتها إلى الحياة.

واعترفت هازال بأنها تعيش دائمًا هاجس فقدان الاستقرار المادي، قائلة إن الخوف من أن يتغير كل شيء فجأة لا يزال يرافقها حتى اليوم، الأمر الذي يجعلها تشعر بالانزعاج عندما ترى مبالغ كبيرة تُنفق على الملابس أو المقتنيات الشخصية.

وختمت تصريحاتها بالتأكيد على أنها لا تمانع شراء المنتجات والعلامات التجارية التي تحبها، لكنها في كثير من الأحيان تشعر بصراع داخلي بسبب قيمة الأموال التي تُدفع مقابلها.