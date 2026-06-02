مسرحية “ليلة عسل” تنطلق مطلع يونيو بسبعة عروض كوميدية مليئة بالمفاجآت

دبي - فريق التحرير: تنطلق المسرحية الكوميدية “ليلة عسل” ضمن مسرحيات موسم الرياض خلال الفترة من ٤ إلى ١٠ يونيو المقبل، على مسرح بكر الشدي في “بوليفارد سيتي”، مقدمةً ٧ عروض تجمع بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف الطريفة، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في العالم العربي.
وتدور أحداث المسرحية حول الشاب “أكرم” الذي يستغل سفر والده لقضاء ليلة هادئة، إلا أن فضول الجيران وسكان العمارة يحوّل تلك الليلة إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات غير المتوقعة، في أجواء مليئة بالمفاجآت والضحك.
ويشارك في بطولة المسرحية كل من مصطفى غريب، ورحمة أحمد، ودنيا سامي، وإيمان السيد، وعلي صبحي، الذين يقدمون عملًا يعتمد على تصاعد الأحداث وتنوع الشخصيات، بما يخلق تجربة ترفيهية تفاعلية للجمهور.
ويمكن حجز تذاكر المسرحية عبر منصة Webook
وتأتي “ليلة عسل” ضمن برنامج العروض المسرحية التي يحتضنها موسم الرياض، والذي يواصل تقديم أعمال فنية وترفيهية متنوعة تستقطب أبرز النجوم وصناع المسرح في العالم العربي، وتمنح الزوار تجارب ترفيهية متجددة على مدار الموسم.
