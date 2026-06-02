تحديث بالفيديو: وليت وسانت ليفانت يطرحان “Nano”

دبي - فريق التحرير: أطلق الفنانان توليت وسانت ليفانت خلال الساعات الماضية أغنيتهما الجديدة “Nano” عبر مختلف المنصات الموسيقية، في تعاون يجمع بينهما بعد حالة من الانسجام الفني والصداقة التي تربطهما. وحمل العمل توقيع توليت وسانت ليفانت على صعيد الكلمات والألحان، فيما تولّى معتز ماضي الإنتاج الموسيقي، وأمير محروس عمليتي الميكس والماسترينغ.

الجدير ذكره ان ​توليت مغنٍ شاب غامض يصر على إخفاء هويته خلف قناعه الشهير واشتهر بتقديم لون موسيقي يعيد إحياء نوستالجيا فترة التسعينيات وأوائل الألفينيات. حقق نجاحًا مؤخرًا من خلال ألبوم “نارين” وأغنيات مثل “قسم الشكاوي” و”سنين”.

اما ​سانت ليفانت فهو مغنٍ وكاتب أغاني يتميز بدمج اللغات العربية، الإنجليزية والفرنسية في أعماله ويقدم ستايل “الآر آند بي” الهادئ والواقعي. برز بقوّة في الساحة الموسيقية عبر ألبوم “رسائل حب” الذي ضم أغنيات تصدرت القوائم مثل “وزيرة”، “كلمنتينا” و”سنيورة” وطرح قبل ايام اغنية “صباح الورد”.