وجهة موسيقية جديدة لمجموعة MBC على شاشة التلفزيون ومنصات البث الرقمي

دبي - فريق التحرير: أعلنت “مجموعة MBC” عن إطلاق قناة MBC MOOD رافعةً شعار “على مودك”، كوجهة موسيقية جديدة لها على شاشة التلفزيون والمنصات الرقمية والمنابر التفاعلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تتميز القناة الجديدة بتقديمها للمشهد الموسيقي المعاصر مع مواكبتها للتغيرات والتحديثات المستمرة في عالم الموسيقى، سواءً لناحية المحتوى الفني والجدولة البرامجية، أو من حيث البث الرقمي والمزايا التقنية. فقد صُمّمت MBC MOOD لتكون منصة ترفيهية موسيقية عربية واسعة الانتشار، وعابرة للحدود الجغرافية وفضاءات البث التلفزيوني، نحو عالم المنصات الرقمية ومنابر التواصل الاجتماعي وخدمة البث المباشر عبر الانترنت. يأتي كل ذلك مدعوماً بمنظومة MBC الإعلامية بتاريخها الطويل وتجربتها الحافلة وقاعدتها الجماهيرية الواسعة وشركائها المعلنين.

ومن المرتقب أن يبدأ بث قناة MBC MOOD اعتباراً من الأول من يونيو عبر القمر الصناعي عرب سات على التردد 11270، مقدمةً لمشاهديها تجربة موسيقية غنية على مدار الساعة، وذلك عبر مزيجٍ من الأغاني المصورة العربية والعالمية، إلى جانب أحدث الإصدارات الغنائية، بالإضافة إلى برامج فنية وترفيهية، فضلاً عن أبرز الحفلات والعروض الموسيقية المباشرة والمسجلة. كما تسلط القناة الضوء على الفنانين النجوم العرب مع اهتمام بالجيل الشاب الصاعد في عالم الفن والغناء، وذلك في موازاة حرصها على توفير منبر موسيقي تفاعلي متواصل مع المشاهدين.

وتعليقاً على ذلك، قال زياد حمزة – مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في مجموعة MBC ومدير عام الإذاعات: “نحتفي اليوم بإطلاق علامة تجارية جديدة في عالم الموسيقى والترفيه التلفزيوني والرقمي، إذ تتميز MBC MOOD بمحتواها الغني والفريد في آنٍ معاً، فضلاً عن شخصيتها الشابة، وبرامجها الحيوية، وطابعها العصري المواكب لاستمرار التحديثات الفنية والموسيقية، مع ارتباط وثيق بجذور المنطقة وثقافتها وذائقة مشاهديها ومستمعيها من مختلف الأعمار.”