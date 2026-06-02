رحيل سهام جلال بعد ساعات من استغاثتها بالدعاء… وهذه كانت كلماتها الأخيرة

دبي - فريق التحرير: خيّم الحزن على الوسط الفني المصري صباح اليوم الثلاثاء بعد إعلان وفاة الفنانة سهام جلال، إثر أزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى العناية المركزة وخضوعها لعملية جراحية، قبل أن تدخل في غيبوبة انتهت بوفاتها.

وكشفت الممثلة نهال عنبر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحلة، إذ نعتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “توفيت الفنانة الجميلة والصديقة والزميلة العزيزة بعد تعرضها لأزمة صحية نُقلت على أثرها إلى المستشفى، وأُجريت لها عملية جراحية، ثم دخلت في غيبوبة إلى أن وافتها المنية”.

وكانت سهام جلال قد أعلنت بنفسها، أمس الاثنين، تعرضها لوعكة صحية استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً، ووجّهت رسالة مؤثرة إلى جمهورها قبل دخول غرفة العمليات، كتبت فيها عبر حسابها على “تيك توك”: “اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشفِ وعافِ كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت، سبحانك أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي، أسألكم الدعاء”، لتتحول كلماتها إلى آخر رسالة تنشرها قبل رحيلها.

من جهتها، نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة في بيان رسمي، معربةً عن بالغ حزنها وأسفها لوفاتها، وقدمت التعازي إلى أسرتها ومحبيها، داعيةً الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، مشيدةً بما قدمته خلال مسيرتها الفنية من أعمال تركت أثراً لدى الجمهور.

وتُعد سهام جلال من الوجوه البارزة في السينما والدراما المصرية، إذ بدأت مشوارها الفني كعارضة إعلانات بعد تخرجها في كلية السياحة والفنادق، قبل أن يكتشف موهبتها الفنان الراحل محمود عبد العزيز ويمنحها فرصة الظهور في فيلم “النمس”. وشكّل فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” نقطة التحول الأبرز في مسيرتها، لتتوالى بعدها مشاركاتها في أعمال سينمائية ناجحة، منها “فيلم ثقافي” و”حرب أطاليا” و”الجدعان”، إلى جانب حضورها اللافت في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلات مثل “أين قلبي” و”سارة” و”للثروة حسابات أخرى” و”حد السكين”. كما حققت نجاحاً على خشبة المسرح من خلال أعمال عدة، أبرزها “شيء في صبري” و”شاورما”، إضافة إلى بطولتها لمسرحية “عصفور طل من الشباك”.