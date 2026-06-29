خطوة غير متوقعة من نجمَي “الخليفة” تعيد الجدل حول علاقتهما

دبي - فريق التحرير: في خطوة لفتت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، حرص الممثل التركي إيلهان شين على تهنئة شريكته في بطولة مسلسل “الخليفة”، الممثلة بيران داملا يلماز، بمناسبة يوم ميلادها، ما أعاد الجدل حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما خلف الكواليس.

وبهذه المناسبة، نشر إيلهان عبر خاصية “القصص” على حسابه الرسمي في “إنستغرام” صورة عفوية جمعته ببيران، واختار أن تكون بالأبيض والأسود، حيث ظهر الثنائي وهما يضحكان في لقطة طبيعية عفوية عكست انسجاماً واضحاً بينهما.

وأرفق الصورة بعبارة دافئة قال فيها: “أعوام سعيدة يا آغا، لحسن الحظ أنكِ موجودة”.

ورغم أن التهنئة تبدو في ظاهرها عادية بين زميلين في العمل، إلا أن عدداً من المتابعين اعتبروها لافتة، وفتحت باب التكهنات مجدداً حول طبيعة العلاقة بينهما، خاصة في ظل الشائعات التي تطال النجمين منذ فترة.

وتأتي هذه التهنئة في سياق ما تم تداوله إعلامياً عبر بعض البرامج، والتي أشارت إلى احتمال وجود علاقة عاطفية تجمع بطلَي مسلسل “الخليفة” خلف الكواليس، وهو ما لم يتم تأكيده رسمياً من أي طرف.

في المقابل، يرى آخرون أن ما يجمعهما لا يتجاوز حدود الزمالة والصداقة التي نشأت خلال تصوير العمل، وأن الانسجام الظاهر بينهما يندرج ضمن الكيمياء الفنية المعتادة بين أبطال المسلسلات.

ورغم تضارب الآراء، يبقى تفاعل الجمهور كبيراً مع كل ظهور مشترك بين إيلهان شين وبيران داملا يلماز، في انتظار ما إذا كانت الأيام المقبلة ستحسم الجدل حول هذه العلاقة من عدمه.