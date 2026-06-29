كاتي بيري تعتذر لجمهورها بعد إلغاء حفلها قبل دقائق من انطلاقه.. وهذا ما حدث

دبي - فريق التحرير: اعتذرت الفنانة كاتي بيري لجمهورها بعد إلغاء حفلها في مهرجان ويرختر بوتيك في بلجيكا قبل ساعات قليلة من انطلاقه، مؤكدة أن القرار كان خارجًا عن إرادتها بسبب الظروف الجوية القاسية التي تجتاح أوروبا.

وكان من المقرر أن يشكل الحفل عودة كاتي بيري إلى المهرجان للمرة الأولى منذ ١٧ عامًا، إلا أن المنظمين اضطروا إلى إلغائه حفاظًا على سلامة الجمهور.

وكتبت بيري عبر حسابها على إنستغرام: “للأسف، لن يُقام حفلي الليلة في مهرجان ويرختر بوتيك بسبب قرار حكومي بإلغاء الفعالية نتيجة سوء الأحوال الجوية والمخاوف المتعلقة بسلامة الجمهور. كنت خلف الكواليس أستعد للحفل أثناء وضع المكياج وتصفيف الشعر عندما أبلغوني بالقرار، ولم يكن لدي أي خيار.”

وأضافت: “أنا منزعجة بقدر ما أنتم منزعجون. للأسف، الأمر خارج عن إرادتي، لكن سلامة جميع الحاضرين البالغ عددهم ٥٥ ألف شخص تبقى الأولوية دائمًا.”

واختتمت رسالتها قائلة: “أعتذر لأنني لا أستطيع تغيير الطقس، وأشعر بحزن أكبر لأننا لن نلتقي الليلة. كنت متحمسة جدًا للعودة بعد ١٧ عامًا، وكنت أنوي حتى ارتداء الزي نفسه الذي ارتديته في حفلي عام ٢٠٠٩. أحبكم جميعًا، وأرجو أن تعودوا إلى منازلكم سالمين.”

وأرفقت كاتي رسالتها بصورة التُقطت لها خارج موقع الحفل، حيث ظهرت مرتدية رداءً أبيض وتدخن سيجارة، بينما بدا زي الحفل معلقًا بجانبها.

وجاء إلغاء الحفل في ظل موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا، حيث وصلت درجات الحرارة في بلجيكا إلى ٣٦ درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من ١٣٠٠ حالة وفاة إضافية ارتبطت بدرجات الحرارة المرتفعة بشكل غير اعتيادي منذ ٢١ يونيو، واصفًا الإجهاد الحراري بأنه “القاتل الصامت”.

كما نشرت بيري بيانًا صادرًا عن إدارة المهرجان، أوضح أن قرار إنهاء الفعاليات مبكرًا، بعد حفل النجم بيتبول، جاء استجابةً لتوقعات الأرصاد الجوية التي حذرت من عواصف رعدية شديدة اعتبارًا من منتصف الليل، إضافة إلى تحذير رسمي أصدره حاكم إقليم برابانت الفلمنكي، مؤكدًا أن سلامة وصحة جميع الحاضرين تظل الأولوية القصوى.