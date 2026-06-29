مع اقتراب عرضه.. “الجواهرجي” يشعل الحماس بعودة محمد هنيدي ومنى زكي

دبي - فريق التحرير: أطلقت الشركة المنتجة الفيديو التشويقي لفيلم “الجواهرجي”، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي اعتبارًا من الخامس من آب/أغسطس القادم، ليكشف عن أجواء كوميدية مليئة بالمواقف الطريفة التي تجمع أبطال العمل، وفي مقدمتهم النجمان محمد هنيدي ومنى زكي.

ويستعرض التريلر ملامح الصراع الكوميدي الذي تدور حوله أحداث الفيلم، من خلال سلسلة من المفارقات والمواقف غير المتوقعة، في إطار يجمع بين الكوميديا الاجتماعية والإيقاع السريع، ما زاد من حماس الجمهور وترقبه لعرض الفيلم. (http://www.instagram.com/p/DaGJoiTtn3w/)

ويشهد “الجواهرجي” عودة التعاون السينمائي بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد سنوات من الغياب، وهو ما شكّل أحد أبرز عوامل التشويق للعمل.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم لبلبة، وأحمد صلاح السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.