هكذا انصفت Dai Dai شاكيرا … وابو ظبي تحتفي بها بهذا الموعد

دبي - فريق التحرير: تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستقبال الفنانة شاكيرا، التي تعود لتلتقي بجمهورها العربي في ليلة استثنائية ضمن جولتها العالمية المنتظرة وبعد سلسلة من النجاحات التاريخية التي ارتبطت باسمها ضمن أغاني المونديال الشهيرة التي رددتها الأجيال.

​وستكون شاكيرا صاحبة الحضور الطاغي هي النجمة الرئيسية لمهرجان “OFFLIMITS” الشهير، والذي سينطلق في الواحد والعشرين من نوفمبر القادم على أرض إتحاد بارك، في جزيرة ياس، ليتحول المكان إلى واحدة من أكبر وجهات الموسيقى الحية في المنطقة.

​الحفل لن يقتصر على حضور شاكيرا الاستعراضي فحسب، بل يضم المهرجان توليفة موسيقية عالمية ضخمة تجمع أنماطاً غنائية مختلفة. ومن أبرز النجوم المشاركين في هذا الحدث: ​فرقة البوب الأميركية الشهيرة The Jonas Brothers. نجم الآر أند بي NE-YO. ​فرقة الروك الآيسلندية KALEO. بالإضافة إلى فرق مميزة مثل Biffy Clyro وScouting For Girls، وToploader.

من جهة أخرى، أعربت شاكيرا عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي تحققه أغنيتها الجديدة “Dai Dai”، بالتعاون مع الفنان بورنا بوي وهي الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

​جاء ذلك في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تعليقاً على صورة أظهرت وصول الأغنية إلى المرتبة الثانية في قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على مستوى العالم (Top Songs Global) عبر منصة “سبوتيفاي”. ووجهت شاكيرا رسالة شكر حارة لجمهورها قائلة: “شكراً جزيلاً لكم على هذا وعلى كل هذه السنوات من الدعم والحب المستمر!”، وسط تفاعل واسع وثراء كبير من عشاقها ومتابعيها الذين يطمحون لإيصال الأغنية إلى الصدارة.